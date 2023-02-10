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Двох "рейкових партизанів" засудили до 22 років тюрми в Білорусі

Валентина РоманенкоП'ятниця, 10 лютого 2023, 16:13
колаж - "Вясна"

У Білорусі Могильовський обласний суд ухвалив вирок трьом мешканцям Бобруйська, яких зі стріляниною затримали за так званий "теракт" на залізниці: Дмитру Климову і Володимиру Аврамцеву - 22 роки позбавлення волі, а Євгену Мінкевичу - 1,5 року.

Джерело "Могилевские ведомости" в Telegram, Медіазона Білорусь, правозахисний центр "Вясна"

Деталі: Зазначається, що на підставі закону Республіки Білорусь "Про амністію у зв'язку з Днем народної єдності" Євгена Мінкевича звільнено від покарання частково строком на один рік. З урахуванням часу перебування під вартою покарання вважається відбутим.

Бобруйчан судили за 6 статтями кримінального кодексу: участь в організації, створеній для здійснення терористичної діяльності, готування до акта тероризму і до навмисного приведення в непридатність засобів залізничного транспорту та шляхів сполучення, акт тероризму та навмисне руйнування засобів залізничного транспорту та засобів сигналізації, державна зрада, недонесення про достовірно відомий особливо тяжкий злочин, що готується.

Що передувало: У ніч на 30 березня 2022 року за підтримки СОБРу зі стріляниною були затримані троє "залізничних партизанів" із Бобруйська. Сили безпеки застосували зброю для ураження. Один із затриманих - Дмитро Клімов - дістав поранення і деякий час перебував у медичному закладі. Іншим надали допомогу на місці.

Їх звинуватили в підпалі двох релейних шаф між платформами "Совэсткький" і "Верейці" в Осиповицькому районі.

28-річний Дмитро Клімов у минулому працював водієм у кількох організаціях і таксистом, потім - регіональним менеджером.

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27-річний Володимир Аврамцев навчався в бобруйському училищі олімпійського резерву і в Білоруському державному аграрному технічному університеті.

28-річний Євген Мінкевич, як і Володимир Аврамцев, закінчив училище олімпійського резерву - він відучився в МДПУ імені Шамякіна на факультеті фізичної культури. Працював санітаром у бобруйській швидкій допомозі, а також таксистом у різних сервісах.

Нагадаємо: У лютому 2022 року білоруські "рейкові партизани" організовували диверсії на залізниці РБ для перешкоджання переміщенню техніки та матеріальних засобів військового призначення, призначених для проведення військових дій на території України.

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Теми: Білорусьправа людинивійна
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