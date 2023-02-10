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Двое "рельсовых партизан" приговорены к 22 годам тюрьмы в Беларуси

Валентина РоманенкоПятница, 10 февраля 2023, 15:13
Двое рельсовых партизан приговорены к 22 годам тюрьмы в Беларуси
коллаж - "Вясна"

В Беларуси Могилевский областной суд вынес приговор трем бобруйчанам, которых со стрельбой задержали за так называемый "теракт" на железной дороге: Дмитрию Климову и Владимиру Аврамцеву — 22 года лишения свободы, а Евгению Минкевичу — 1,5 года.

Источник "Могилевские ведомости" в Telegram, Медиазона Беларусь, правозащитный центр "Вясна"

Детали: Отмечается, что на основании закона Республики Беларусь "Об амнистии в связи с Днем народного единства" Евгений Минкевич освобожден от наказания частично сроком на один год. С учетом времени нахождения под стражей наказание считается отбытым.

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Бобруйчан судили по 6 статям уголовного кодекса: участие в организации, созданной для осуществления террористической деятельности, приготовление к акту терроризма и к умышленному приведению в негодность средств железнодорожного транспорта и путей сообщения, акт терроризма и умышленное разрушение средств железнодорожного транспорта и средств сигнализации, измена государству, недонесение о достоверно известном готовящемся особо тяжком преступлении.

Что предшествовало: В ночь на 30 марта 2022 года при поддержке СОБРа со стрельбой были задержаны трое "железнодорожных партизан" из Бобруйска. Силы безопасности применили оружие для поражения. Один из задержанных - Дмитрий Климов - получил ранения и некоторое время находился в медицинском учреждении. Другим оказали помощь на месте.

Их обвинили в поджоге двух релейных шкафов между платформами "Советский" и "Верейцы" в Осиповичском районе.

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28-летний Дмитрий Климов в прошлом работал водителем в нескольких организациях и таксистом, потом –региональным менеджером. 

27-летний Владимир Аврамцев учился в бобруйском училище олимпийского резерва и в Белорусском государственном аграрном техническом университете.

28-летний Евгений Минкевич, как и Владимир Аврамцев, окончил училище олимпийского резерва — он отучился в МГПУ имени Шамякина на факультете физической культуры. Работал санитаром в бобруйской скорой помощи, а также таксистом в различных сервисах.

Напомним: В феврале 2022 года беларусские "рельсовые партизаны" организовывали диверсии на железной дороге РБ для препятствования перемещению техники и материальных средств военного назначения, предназначенных для проведения военных действий на территории Украины.

Темы: Беларусьправа человекавойна
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