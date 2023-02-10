На Херсонщині заборонили відеореєстратори в авто
П'ятниця, 10 лютого 2023, 16:41
У Херсонській області заборонили використовувати відеореєстратори у цивільних авто.
Джерело: Херсонська ОВА
Дослівно: "Запроваджена заборона фото- й відеофіксації та використання відеореєстраторів на автомобілях, що не залучені до здійснення заходів правового режиму воєнного стану.
Відповідне розпорядження підписав начальник Херсонської ОВА Олександр Прокудін".
Деталі: Використовувати перелічені засоби фіксації не можна на:
- дорогах загального користування;
- блокпостах;
- об'єктах інфраструктури;
- об'єктах загального призначення;
- укріпленнях або місцях розташування, зосередження чи переміщення військових частин Сил оборони.
Крім того, в області з 18:00 до 06:00 діятиме режим світломаскування. У цей час має бути вимкнене вуличне освітлення, освітлення територій об'єктів, будівель та споруд, рекламних вивісок, банерів, вітрин, житлових будинків та прибудинкових територій тощо.