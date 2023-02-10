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На Херсонщині заборонили відеореєстратори в авто

Тетяна ЛозовенкоП'ятниця, 10 лютого 2023, 15:41
На Херсонщині заборонили відеореєстратори в авто
Ілюстративне фото з відкритих джерел

У Херсонській області заборонили використовувати відеореєстратори у цивільних авто.

Джерело: Херсонська ОВА 

Дослівно: "Запроваджена заборона фото- й відеофіксації та використання відеореєстраторів на автомобілях, що не залучені до здійснення заходів правового режиму воєнного стану. 

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Відповідне розпорядження підписав начальник Херсонської ОВА Олександр Прокудін".

Деталі: Використовувати перелічені засоби фіксації не можна на:

  • дорогах загального користування;
  • блокпостах;
  • об'єктах інфраструктури;
  • об'єктах загального призначення;
  • укріпленнях або місцях розташування, зосередження чи переміщення військових частин Сил оборони.

Крім того, в області з 18:00 до 06:00 діятиме режим світломаскування. У цей час має бути вимкнене вуличне освітлення, освітлення територій об'єктів, будівель та споруд, рекламних вивісок, банерів, вітрин, житлових будинків та прибудинкових територій тощо.

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Теми: Херсонська областьавто
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