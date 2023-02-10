На Херсонщині заборонили відеореєстратори в авто

У Херсонській області заборонили використовувати відеореєстратори у цивільних авто.

Джерело: Херсонська ОВА

Дослівно: "Запроваджена заборона фото- й відеофіксації та використання відеореєстраторів на автомобілях, що не залучені до здійснення заходів правового режиму воєнного стану.

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Відповідне розпорядження підписав начальник Херсонської ОВА Олександр Прокудін".

Деталі: Використовувати перелічені засоби фіксації не можна на:

дорогах загального користування;

блокпостах;

об'єктах інфраструктури;

об'єктах загального призначення;

укріпленнях або місцях розташування, зосередження чи переміщення військових частин Сил оборони.

Крім того, в області з 18:00 до 06:00 діятиме режим світломаскування. У цей час має бути вимкнене вуличне освітлення, освітлення територій об'єктів, будівель та споруд, рекламних вивісок, банерів, вітрин, житлових будинків та прибудинкових територій тощо.