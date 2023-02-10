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На Херсонщине запретили видеорегистраторы в авто

Татьяна ЛозовенкоПятница, 10 февраля 2023, 16:41
Иллюстративное фото из открытых источников

В Херсонской области запретили использовать видеорегистраторы в гражданских авто.

Источник: Херсонская ОВА 

Дословно: "Введен запрет фото- и видеофиксации и использования видеорегистраторов на автомобилях, не привлеченных к осуществлению мероприятий правового режима военного положения. 

Соответствующее распоряжение подписал начальник Херсонской ОВА Александр Прокудин".

Детали: Использовать перечисленные средства фиксации нельзя на:

  • дорогах общего пользования;
  • блокпостах;
  • объектах инфраструктуры;
  • объектах общего назначения;
  • укреплениях или местах расположения, сосредоточения или перемещения воинских частей Сил обороны.

Кроме того, в области с 18:00 до 06:00 будет действовать режим светомаскировки. В это время должно быть выключено уличное освещение, освещение территорий объектов, зданий и сооружений, рекламных вывесок, баннеров, витрин, жилых домов и придомовых территорий и тому подобное.

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Темы: Херсонская областьавто
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