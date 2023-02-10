На Херсонщине запретили видеорегистраторы в авто
Пятница, 10 февраля 2023, 16:41
В Херсонской области запретили использовать видеорегистраторы в гражданских авто.
Источник: Херсонская ОВА
Дословно: "Введен запрет фото- и видеофиксации и использования видеорегистраторов на автомобилях, не привлеченных к осуществлению мероприятий правового режима военного положения.
Соответствующее распоряжение подписал начальник Херсонской ОВА Александр Прокудин".
Детали: Использовать перечисленные средства фиксации нельзя на:
- дорогах общего пользования;
- блокпостах;
- объектах инфраструктуры;
- объектах общего назначения;
- укреплениях или местах расположения, сосредоточения или перемещения воинских частей Сил обороны.
Кроме того, в области с 18:00 до 06:00 будет действовать режим светомаскировки. В это время должно быть выключено уличное освещение, освещение территорий объектов, зданий и сооружений, рекламных вывесок, баннеров, витрин, жилых домов и придомовых территорий и тому подобное.