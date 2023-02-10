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На вихідні в Україні потепліє – синоптик

Альона Мазуренко П'ятниця, 10 лютого 2023, 17:11
ПРОГНОЗ НА 11 ЛЮТОГО, УКРГІДРОМЕТЦЕНТР

Синоптик Наталя Діденко прогнозує потепління в Україні з 11 лютого.

Джерело: Діденко у Facebook

Пряма мова: "Вихідними погода в Україні зміниться. До нас йдуть атмосферні фронти, які принесуть сніг та мокрий сніг...

Нарешті відступлять морози".

Деталі: В суботу на півдні та південному сході серйозні опади малоймовірні.

При проходженні фронтів може посилюватися вітер.

На дорогах через ожеледицю та сніг стане складніше рухатися.

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Вночі ще буде холодно, особливо найближчої, до -7-14 градусів, проте вже в ніч на неділю прогнозують -2-7 градусів.

Вдень в Україні очікується від 3 морозу до 2 тепла.

У Києві також потепліє. Періодично в столиці прогнозують сніг чи мокрий сніг, вдень у неділю опади припиняться.

Вітер південно-західний з переходом на північно-західний, часом рвучкий.

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Теми: погодаУкраїна
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