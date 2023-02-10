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На выходные в Украине потеплеет - синоптик

Алена МазуренкоПятница, 10 февраля 2023, 17:11
ПРОГНОЗ НА 11 ФЕВРАЛЯ, УКРГИДРОМЕТЦЕНТР

Синоптик Наталья Диденко прогнозирует потепление в Украине с 11 февраля.

Источник: Диденко в Facebook

Прямая речь: "На выходных погода в Украине изменится. К нам идут атмосферные фронты, которые принесут снег и мокрый снег...

Наконец отступят морозы".

Детали: В субботу на юге и юго-востоке серьезные осадки маловероятны.

При прохождении фронтов может усиливаться ветер.

На дорогах из-за гололеда и снега станет сложнее двигаться.

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Ночью еще будет холодно, особенно ближайшей, до -7-14 градусов, однако уже в ночь на воскресенье прогнозируют -2-7 градусов.

Днем в Украине ожидается от 3 мороза до 2 тепла.

В Киеве также потеплеет. Периодически в столице прогнозируют снег или мокрый снег, днем в воскресенье осадки прекратятся.

Ветер юго-западный с переходом на северо-западный, временами порывистый.

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Темы: погодаУкраина
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