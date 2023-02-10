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Передова, плани ворога, ефективність ППО: Зеленський збирав Ставку

Валентина РоманенкоП'ятниця, 10 лютого 2023, 17:24
Передова, плани ворога, ефективність ППО: Зеленський збирав Ставку
Володимир Зеленський. фото ОП

Президент Володимир Зеленський у п’ятницю 10 лютого провів чергове засідання Ставки верховного головнокомандувача.

Джерело: Офіс президента

Дослівно: "Учасники заслухали інформацію про поточну ситуацію на передовій. Окрему увагу приділили захисту українських позицій на Донеччині – в районі Бахмута, Вугледара, а також у районі Кремінної на Луганщині та на інших ділянках фронту, де тривають активні бойові дії.

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Керівництво розвідки доповіло про дії ворога та його плани на найближчу перспективу".

Деталі: Зазначається, що було обговорено забезпечення сил оборони технікою й боєприпасами та їх розподіл між угрупованнями.

Крім того, на засіданні Ставки розглянули ефективність протидії сил ППО України нинішній масованій ракетній атаці Росії.

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Вказано, що було дано необхідні доручення щодо ліквідації наслідків ракетних влучань в об’єкти енергетичної інфраструктури.

Згідно з повідомленням ОП, окремо учасники засідання зупинилися на підготовці до проведення наступного засідання контактної групи з питань оборони України у форматі "Рамштайн" з урахуванням домовленостей, досягнутих Зеленським під час нещодавніх закордонних візитів.

Теми: Зеленськийвійнаставка
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