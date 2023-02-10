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Передова, плани ворога, ефективність ППО: Зеленський збирав Ставку

Валентина РоманенкоП'ятниця, 10 лютого 2023, 18:24
Володимир Зеленський. фото ОП

Президент Володимир Зеленський у п’ятницю 10 лютого провів чергове засідання Ставки верховного головнокомандувача.

Джерело: Офіс президента

Дослівно: "Учасники заслухали інформацію про поточну ситуацію на передовій. Окрему увагу приділили захисту українських позицій на Донеччині – в районі Бахмута, Вугледара, а також у районі Кремінної на Луганщині та на інших ділянках фронту, де тривають активні бойові дії.

Керівництво розвідки доповіло про дії ворога та його плани на найближчу перспективу".

Деталі: Зазначається, що було обговорено забезпечення сил оборони технікою й боєприпасами та їх розподіл між угрупованнями.

Крім того, на засіданні Ставки розглянули ефективність протидії сил ППО України нинішній масованій ракетній атаці Росії.

Вказано, що було дано необхідні доручення щодо ліквідації наслідків ракетних влучань в об’єкти енергетичної інфраструктури.

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Згідно з повідомленням ОП, окремо учасники засідання зупинилися на підготовці до проведення наступного засідання контактної групи з питань оборони України у форматі "Рамштайн" з урахуванням домовленостей, досягнутих Зеленським під час нещодавніх закордонних візитів.

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Теми: Зеленськийвійнаставка
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