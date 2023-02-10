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Передовая, планы врага, эффективность ПВО: Зеленский собирал Ставку

Валентина РоманенкоПятница, 10 февраля 2023, 17:24
Передовая, планы врага, эффективность ПВО: Зеленский собирал Ставку
Владимир Зеленский. фото ОП

Президент Владимир Зеленский в пятницу 10 февраля провел очередное заседание Ставки верховного главнокомандующего.

Источник: Офис президента

Дословно: "Участники заслушали информацию о текущей ситуации на передовой. Особое внимание уделили защите украинских позиций в Донецкой области - в районе Бахмута, Угледара, а также в районе Кременной на Луганщине и на других участках фронта, где продолжаются активные боевые действия.

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Руководство разведки доложило о действиях врага и его планах на ближайшую перспективу".

Детали: Отмечается, что было обсуждено обеспечение сил обороны техникой и боеприпасами и их распределение между группировками.

Кроме того, на заседании Ставки рассмотрели эффективность противодействия сил ПВО Украины нынешней массированной ракетной атаке России.

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Указано, что были даны необходимые поручения по ликвидации последствий ракетных попаданий в объекты энергетической инфраструктуры.

Согласно сообщению ОП, отдельно участники заседания остановились на подготовке к проведению следующего заседания контактной группы по вопросам обороны Украины в формате "Рамштайн" с учетом договоренностей, достигнутых Зеленским во время недавних зарубежных визитов.

Темы: Зеленскийвойнаставка
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