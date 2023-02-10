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"Бздло" і "архипиздрит": ЗМІ знайшли список заборонених в РФ слів про Путіна

Тетяна ЛозовенкоП'ятниця, 10 лютого 2023, 17:19
Бздло і архипиздрит: ЗМІ знайшли список заборонених в РФ слів про Путіна
Володимир Путін, Фото gettyimages

В архіві російського Роскомнагляду виявили список заборонених слів, якими росіянам не варто називати президента РФ Володимира Путіна

Джерело: російське видання "Медиазона" з посиланням на рух кіберактивістів Білорусі "Киберпартизаны"

Деталі: Повідомляється, що вживання цих слів Роскомнагляд вважає порушенням при згадці президента РФ, навіть у підписі до фото Путіна.

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Найбільша частина – нецензурні слова. Крім очевидної лайки, там є, наприклад, "коррупция", "КГБ", "дворец", "царь", "санкции" и "денег нет".

До списку також увійшли досить незвичні образи: "архипиздрит", "бздло", "говназия", "ябывает", "сцуль", "засрун", "басран", "дрист", "елдак", "бздюшка", "ниибацо", "переебок".

Крім того, як випливає з документа, росіянам не варто згадувати Путіна в контексті педофілії та "половых сношений". До категорії "половые сношения" чомусь увійшли слова "митинги", "срок", "тиран" и "выборы".

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Теми: ПутінЗМІцензураРосія
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