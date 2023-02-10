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"Бздло" и "архипиздрит": СМИ нашли список запрещенных в РФ слов о Путине

Татьяна ЛозовенкоПятница, 10 февраля 2023, 18:19
Владимир Путин, Фото gettyimages

В архиве российского Роскомнадзора обнаружили список запрещенных слов, которыми россиянам не можна называть президента РФ Владимира Путина

Источник: российское издание "Медиазона" со ссылкой на движение киберактивистов Беларуси "Киберпартизаны"

Детали: Сообщается, что употребление этих слов Роскомнадзор считает нарушением при упоминании президента РФ, даже в подписи к фото Путина.

Самая большая часть – нецензурные слова. Кроме очевидной брани, там есть, например, "коррупция", "КГБ", "дворец", "царь", "санкции", "денег нет".

В список также попали достаточно необычные оскорбления: "архипиздрит", "бздло", "говназия", "ябывает", "сцуль", "засрун", " "басран", "дрист", "елдак", "бздюшка", "ниибацо", "переебок"

Кроме того, как следует из документа, россиянам не стоит упоминать Путина в контексте педофилии и "половых сношений". В категорию "половые сношения" почему-то включили слова "митинги", "срок", "тиран" и "выборы".

 

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Темы: ПутинСМИцензураРосcия
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