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Чорногорія надала Україні військової допомоги загалом на 10 млн євро

"Європейська правда"П'ятниця, 10 лютого 2023, 19:09

Загальна військова допомога Чорногорії Україні з початку повномасштабного російського вторгнення вже перевищила 10 мільйонів євро.

Про це на запит видання Vijesti повідомило міністерство оборони країни, пише "Європейська правда".

Перша партія військової допомоги вартістю 83 650 євро складалась із 7000 сухпайків, 500 шоломів, 300 бронежилетів і 600 бронепластин. Друга, вартістю понад пів мільйона євро, містила міномети 60 мм і 82 мм, а також радянські переносні зенітно-ракетні комплекси "Стрела-2М".

Третій і найбільший на сьогодні пакет військової допомоги Україні від Чорногорії оцінюється у 8,24 мільйона євро. Він складався із 216 ПЗРК "Стрела-2М", 759 зенітних снарядів калібру 57 мм і майже вісім тисяч – калібру 76 мм, а також 2,3 мільйона патронів 7,62 мм.

Останній на сьогодні пакет чорногорської військової допомоги Україні був відправлений у вересні 2022 року й містив запчастини для гелікоптерів Мі-8.

Раніше інформація про військову допомогу Чорногорії Україні була засекречена на рівні НАТО, пояснили в міністерстві оборони на запит Vijesti, але після початку оприлюднення союзниками Альянсу відповідних даних гриф секретності було знято.

У відомстві підкреслили, що Чорногорія продовжуватиме надавати Україні військову допомогу – зокрема розглядає можливість прийняти на лікування поранених українських військових та вестиме діалог із українським Міноборони щодо його потреб на полі бою.

ВІДЕО ДНЯ

Нагадаємо, що в грудні 2022 року Чорногорія також підписала з Україною декларацію про підтримку її євроатлантичної перспективи.

Більше про останні події в Чорногорії читайте у статті: Балканська поразка Росії: що дає Чорногорії шанс зберегти прозахідний курс.

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Теми: ЧорногоріяУкраїнавійна
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