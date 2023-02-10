Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Черногория предоставила Украине военной помощи в общей сложности на 10 млн евро

"Европейская правда"Пятница, 10 февраля 2023, 19:09

Общая военная помощь Черногории Украине с начала полномасштабного российского вторжения уже превысила 10 миллионов евро.

Об этом на запрос издания Vijesti сообщило министерство обороны страны, пишет "Европейская правда".

Первая партия военной помощи стоимостью 83 650 евро состояла из 7000 сухпайков, 500 шлемов, 300 бронежилетов и 600 бронепластин. Вторая, стоимостью более полумиллиона евро, содержала минометы 60 мм и 82 мм, а также советские переносные зенитно-ракетные комплексы "Стрела-2М".

Третий и самый большой на сегодня пакет военной помощи Украине от Черногории оценивается в 8,24 миллиона евро. Он состоял из 216 ПЗРК "Стрела-2М", 759 зенитных снарядов калибра 57 мм и почти восемь тысяч - калибра 76 мм, а также 2,3 миллиона патронов 7,62 мм.

Последний на сегодня пакет черногорской военной помощи Украине был отправлен в сентябре 2022 года и содержал запчасти для вертолетов Ми-8.

Ранее информация о военной помощи Черногории Украине была засекречена на уровне НАТО, пояснили в министерстве обороны на запрос Vijesti, но после начала обнародования союзниками Альянса соответствующих данных гриф секретности был снят.

В ведомстве подчеркнули, что Черногория будет продолжать оказывать Украине военную помощь - в частности рассматривает возможность принять на лечение раненых украинских военных и будет вести диалог с украинским Минобороны относительно его потребностей на поле боя.

ВИДЕО ДНЯ

Напомним, что в декабре 2022 года Черногория также подписала с Украиной декларацию о поддержке ее евроатлантической перспективы.

Больше о ситуации в стране читайте здесь: Балканское поражение России: что дает Черногории шанс сохранить прозападный курс.

Читайте УП В Google News

Темы: ЧерногорияУкраинавойна
Реклама:
Внимание! Мы включили премодерацию. Комментарии появляются с задержкой. Правила публикации комментариев
Главное сегодня

Дуда допустил победу Путина, если Запад будет медлить с оружием

В "Гвардию наступления" поступило уже 27 тысяч обращений, планируются следующие бригады – МВД

Зеленский ввел санкции против 199 россиян и предателя-украинца

фотоНа сайте российских пропагандистов написали об убийствах мирных жителей в Украине

инфографикаБританская разведка назвала причины огромных потерь российской армии

Россияне не смогли подготовить мобилизованных для эффективного наступления – ISW

Все новости...
Черногория
Босния выразила протест Черногории из-за присутствия министров на празднике, где наградили Путина
Черногория выделила Украине 11% своего военного бюджета
Черногория подписала с Украиной декларацию о поддержке ее вступления в ЕС
Последние новости
19:06
СМИ выяснили, как Иран доставлял боевые беспилотники в Россию
18:45
Оккупанты за сутки дважды ударили ракетами и 23 раза из РСЗО – сводка Генштаба
18:39
Дуда допустил победу Путина, если Запад будет медлить с оружием
18:31
"Февраль будет решающим": ГУР опубликовало разговор оккупанта
18:12
Графики отключений вернутся с началом рабочей недели - ДТЭК
18:07
В "Гвардию наступления" поступило уже 27 тысяч обращений, планируются следующие бригады – МВД
18:07
В Нью-Йорке возобновят выставку об архитектурной школе РФ, которую отменили на фоне войны в Украине
17:43
В ГСЧС поделились кадрами работы украинских спасателей в Турции
17:30
На Бахмутском направлении россияне за сутки потеряли более 200 человек убитыми – Череватый
17:17
Экономические потери Турции от землетрясений оцениваются в 84 миллиарда долларов
Все новости...