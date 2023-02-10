Черногория предоставила Украине военной помощи в общей сложности на 10 млн евро

Общая военная помощь Черногории Украине с начала полномасштабного российского вторжения уже превысила 10 миллионов евро.

Об этом на запрос издания Vijesti сообщило министерство обороны страны, пишет "Европейская правда".

Первая партия военной помощи стоимостью 83 650 евро состояла из 7000 сухпайков, 500 шлемов, 300 бронежилетов и 600 бронепластин. Вторая, стоимостью более полумиллиона евро, содержала минометы 60 мм и 82 мм, а также советские переносные зенитно-ракетные комплексы "Стрела-2М".

Третий и самый большой на сегодня пакет военной помощи Украине от Черногории оценивается в 8,24 миллиона евро. Он состоял из 216 ПЗРК "Стрела-2М", 759 зенитных снарядов калибра 57 мм и почти восемь тысяч - калибра 76 мм, а также 2,3 миллиона патронов 7,62 мм.

Последний на сегодня пакет черногорской военной помощи Украине был отправлен в сентябре 2022 года и содержал запчасти для вертолетов Ми-8.

Ранее информация о военной помощи Черногории Украине была засекречена на уровне НАТО, пояснили в министерстве обороны на запрос Vijesti, но после начала обнародования союзниками Альянса соответствующих данных гриф секретности был снят.

В ведомстве подчеркнули, что Черногория будет продолжать оказывать Украине военную помощь - в частности рассматривает возможность принять на лечение раненых украинских военных и будет вести диалог с украинским Минобороны относительно его потребностей на поле боя.

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Напомним, что в декабре 2022 года Черногория также подписала с Украиной декларацию о поддержке ее евроатлантической перспективы.

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