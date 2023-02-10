Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

У Залізному Порту окупанти придумали винагороду за отримання паспорта РФ

Олена РощінаП'ятниця, 10 лютого 2023, 20:08
Паспорт РФ, фото РИА Новости

У селі Залізний Порт Скадовського району Херсонської області окупанти намагаються заохотити місцевих жителів отримувати російські паспорти грошовою винагородою.

Джерело: Генеральний штаб Збройних сил України у вечірньому зведенні за 10 лютого

Дослівно Генштаб: "У населеному пункті Залізний Порт тимчасово зайнятої території Херсонської області російські загарбники намагаються провести паспортизацію місцевого населення. Для цього до села перемістили паспортний стіл із населеного пункту Гола Пристань.

Зважаючи на те, що черги бажаючих отримати російське громадянство немає, тим, хто погодиться, окупанти обіцяють грошову винагороду".

Інші деталі: Крім того, повідомляє Генштаб, на тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей мобільні оператори "Фенікс" та "МКС" із 11 лютого вимикають мобільний інтернет користувачам – аби обмежити громадянам України доступ до інформації.

ВІДЕО ДНЯ

Читайте УП В Google News

Теми: Херсонська областьокупаціяпаспортГенштаб
Реклама:
Увага! Ми увімкнули премодерацію. Коментарі з'являються із затримкою. Правила публікації коментарів
Головне сьогодні

У Києві й 3 областях в понеділок знову не планують відключень – ДТЕК

Дуда допустив перемогу Путіна, якщо Захід зволікатиме зі зброєю

До "Гвардії наступу" надійшло вже 27 тисяч звернень, плануються наступні бригади – МВС

Зеленський запровадив санкції проти 199 росіян та зрадника-українця

фотоНа сайті російських пропагандистів написали про вбивства мирних жителів в Україні

інфографікаБританська розвідка назвала причини величезних втрат російської армії

Усі новини...
Херсонська область
На Херсонщині заборонили відеореєстратори в авто
ППО збила російський розвідувально-ударний дрон на Херсонщині
На Херсонщині за добу від російських обстрілів загинули 3 людини
Останні новини
21:00
Зеленський: Вихідні переважно пройшли без відключень світла, але це не вирішальна перемога
20:42
Зеленський: Санкції проти атомної галузі РФ мають стати частиною глобальних санкцій
20:25
Дніпро атакують "Шахеди", є збиття
19:59
Партія Шольца зазнала нищівної поразки на виборах у Берліні, але має шанс правити далі
19:44
У Києві й 3 областях в понеділок знову не планують відключень – ДТЕК
19:40
Фінляндія ще не ухвалила рішення про відправку танків Leopard в Україну
19:25
У Бердянську окупанти пострілами розігнали пенсіонерів, які добивалися виплат
19:06
ЗМІ з’ясували, як Іран доправляв бойові безпілотники в Росію
18:45
Окупанти за добу двічі вдарили ракетами і 23 рази з РСЗВ – зведення Генштабу
18:39
Дуда допустив перемогу Путіна, якщо Захід зволікатиме зі зброєю
Усі новини...