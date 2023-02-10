У Залізному Порту окупанти придумали винагороду за отримання паспорта РФ

У селі Залізний Порт Скадовського району Херсонської області окупанти намагаються заохотити місцевих жителів отримувати російські паспорти грошовою винагородою.

Джерело: Генеральний штаб Збройних сил України у вечірньому зведенні за 10 лютого

Дослівно Генштаб: "У населеному пункті Залізний Порт тимчасово зайнятої території Херсонської області російські загарбники намагаються провести паспортизацію місцевого населення. Для цього до села перемістили паспортний стіл із населеного пункту Гола Пристань.

Зважаючи на те, що черги бажаючих отримати російське громадянство немає, тим, хто погодиться, окупанти обіцяють грошову винагороду".

Інші деталі: Крім того, повідомляє Генштаб, на тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей мобільні оператори "Фенікс" та "МКС" із 11 лютого вимикають мобільний інтернет користувачам – аби обмежити громадянам України доступ до інформації.