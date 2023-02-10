У Залізному Порту окупанти придумали винагороду за отримання паспорта РФ

У селі Залізний Порт Скадовського району Херсонської області окупанти намагаються заохотити місцевих жителів отримувати російські паспорти грошовою винагородою.

Джерело: Генеральний штаб Збройних сил України у вечірньому зведенні за 10 лютого

Дослівно Генштаб: "У населеному пункті Залізний Порт тимчасово зайнятої території Херсонської області російські загарбники намагаються провести паспортизацію місцевого населення. Для цього до села перемістили паспортний стіл із населеного пункту Гола Пристань.

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Зважаючи на те, що черги бажаючих отримати російське громадянство немає, тим, хто погодиться, окупанти обіцяють грошову винагороду".

Інші деталі: Крім того, повідомляє Генштаб, на тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей мобільні оператори "Фенікс" та "МКС" із 11 лютого вимикають мобільний інтернет користувачам – аби обмежити громадянам України доступ до інформації.