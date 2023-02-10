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В Железном Порту оккупанты придумали вознаграждение за получение паспорта РФ

Елена РощинаПятница, 10 февраля 2023, 19:08
В Железном Порту оккупанты придумали вознаграждение за получение паспорта РФ
Пасспорт РФ, фото РИА Новости

В селе Железный Порт Скадовского района Херсонской области оккупанты пытаются поощрить местных жителей получать российские паспорта денежным вознаграждением.

Источник: Генеральный штаб Вооруженных сил Украины в вечерней сводке за 10 февраля

Дословно Генштаб: "В населенном пункте Железный Порт временно занятой территории Херсонской области российские захватчики пытаются провести паспортизацию местного населения. Для этого в село переместили паспортный стол из населенного пункта Голая Пристань. 

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Ввиду того, что очереди желающих получить российское гражданство нет, тем, кто согласится, оккупанты обещают денежное вознаграждение".

Другие детали: Кроме того, сообщает Генштаб, на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей мобильные операторы "Феникс" и "МКС" с 11 февраля выключают мобильный интернет пользователям – чтобы ограничить гражданам Украины доступ к информации.

Темы: Херсонская областьоккупацияпаспорт Генштаб
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