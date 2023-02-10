У Литві показали, як готують до відправлення в Україну зенітні гармати L-70

У Литві продемонстрували, як готують до відправлення в Україну десятки зенітних гармат L-70; також стало відомо, що вони будуть працювати "у команді" з радарами, на які коаліція громадських ініціатив з Литви зібрала вже 7 мільйонів євро.

Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться у репортажі LRT.

Передачу Україні десятків L-70 анонсували в останньому великому пакеті допомоги від Литви. Під час візиту в Україну міністр оборони Арвидас Анушаускас уточнив, що їх передають у кількості 36 одиниць і ця зброя має бути особливо зручною для боротьби з іранськими дронами "Шахед". Українці, які освоїли управління L-70 у Литві, зможуть передати знання іншим військовослужбовцям.

У репортажі йдеться, що ці гармати мають працювати "у команді" з тими самими радарами, на придбання яких збирають кошти у рамках литовської громадської ініціативи RADAROM, для якої об’єднали зусилля кілька організацій. Менш ніж за два тижні литовці та благодійники з інших країн переказали на рахунки кампанії майже 7 млн євро.

Нагадаємо, вартість останнього пакета військової допомоги від Литви складає близько 125 млн євро. Окрім L-70, до нього увійдуть також боєприпаси та два гелікоптери Мі-8.