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У Литві показали, як готують до відправлення в Україну зенітні гармати L-70

"Європейська правда"П'ятниця, 10 лютого 2023, 20:20

У Литві продемонстрували, як готують до відправлення в Україну десятки зенітних гармат L-70; також стало відомо, що вони будуть працювати "у команді" з радарами, на які коаліція громадських ініціатив з Литви зібрала вже 7 мільйонів євро. 

Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться у репортажі LRT.

Передачу Україні десятків L-70 анонсували в останньому великому пакеті допомоги від Литви. Під час візиту в Україну міністр оборони Арвидас Анушаускас уточнив, що їх передають у кількості 36 одиниць і ця зброя має бути особливо зручною для боротьби з іранськими дронами "Шахед". Українці, які освоїли управління L-70 у Литві, зможуть передати знання іншим військовослужбовцям. 

У репортажі йдеться, що ці гармати мають працювати "у команді" з тими самими радарами, на придбання яких збирають кошти у рамках литовської громадської ініціативи RADAROM, для якої об’єднали зусилля кілька організацій. Менш ніж за два тижні литовці та благодійники з інших країн переказали на рахунки кампанії майже 7 млн євро.

Нагадаємо, вартість останнього пакета військової допомоги від Литви складає близько 125 млн євро. Окрім L-70, до нього увійдуть також боєприпаси та два гелікоптери Мі-8.

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Теми: ЛитвазброяУкраїна
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