В Литве показали, как готовят к отправке в Украину зенитные пушки L-70

В Литве продемонстрировали, как готовят к отправке в Украину десятки зенитных пушек L-70; также стало известно, что они будут работать "в команде" с радарами, на которые коалиция общественных инициатив из Литвы собрала уже 7 миллионов евро.

Как сообщает "Европейская правда", об этом говорится в репортаже LRT.

Передачу Украине десятков L-70 анонсировали в последнем большом пакете помощи от Литвы. Во время визита в Украину министр обороны Арвидас Анушаускас уточнил, что их передают в количестве 36 единиц и это оружие должно быть особенно удобным для борьбы с иранскими дронами "Шахед". Украинцы, которые освоили управление L-70 в Литве, смогут передать знания другим военнослужащим.

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В репортаже говорится, что эти пушки должны работать "в команде" с радарами, на приобретение которых собирают средства в рамках литовской общественной инициативы RADAROM, для которой объединили усилия несколько организаций. Менее чем за две недели литовцы и благотворители из других стран перевели на счета кампании почти 7 млн евро.

Напомним, стоимость последнего пакета военной помощи от Литвы составляет около 125 млн евро. Кроме L-70, в него войдут также боеприпасы и два вертолета Ми-8.