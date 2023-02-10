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ЗМІ: Зеленський у Брюсселі передав лідерам ЄС перелік необхідного Україні озброєння

"Європейська правда"П'ятниця, 10 лютого 2023, 19:29

Президент Володимир Зеленський під час зустрічі з лідерами ЄС у четвер передав списки побажань щодо нових поставок озброєнь.

Як повідомляє "Європейська правда", про це в п’ятницю агенції DPA розповів високопоставлений чиновник ЄС, інформацію підтверджує видання Spiegel.

За словами співрозмовника DPA, запити України були пристосовані до відповідних військових запасів країн-членів ЄС – це мало на меті посилити тиск на окремі держави, щоб вони надали більше допомоги для протистояння російській агресії.

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"Те, що роблять українці, дуже розумно… Вони точно знають, що їм потрібно, і знають, про що просити", – прокоментував європейський чиновник.

На запитання, звідки Україна отримала інформацію про військові запаси країн-членів ЄС, співрозмовник DPA відповів: "Вони поінформовані, у них є контакти". За його словами, з такими можливостями розвідки не дивно, що українці можуть протистояти Росії.

Натомість джерела DPA в уряді Німеччини заявили в п'ятницю, що німецька делегація не отримувала списку бажаної зброї від Зеленського. Натомість його отримання підтвердили канцлер Австрії Карл Нехаммер і прем'єр-міністерка Естонії Кая Калласю.

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Цілком можливо, припускає агенція, що канцлер Олаф Шольц, а також президент Франції Емманюель Макрон не отримали список, оскільки вони вже раніше провели переговори із Зеленським у Парижі.

У четвер Зеленський був у Брюсселі, де взяв участь у саміті Європейського Союзу. Під час виступу на заході він закликав країни Євросоюзу запровадити санкції проти російської атомної галузі, виробників ракет і дронів, а також висловив сподівання відкрити переговори про вступ цього року.

Як повідомлялося, лідери держав Європейського Союзу під час саміту в Брюсселі в четвер не дали Володимиру Зеленському зобов’язань щодо надання бойової авіації, хоча український президент на такі домовленості натякав.

Теми: ЗеленськийЄСзброя
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