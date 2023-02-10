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СМИ: Зеленский в Брюсселе передал лидерам ЕС перечень необходимого Украине вооружения

"Европейская правда"Пятница, 10 февраля 2023, 20:29

Президент Владимир Зеленский во время встречи с лидерами ЕС в четверг передал списки пожеланий относительно новых поставок вооружений.

Как сообщает "Европейская правда", об этом в пятницу агентству DPA рассказал высокопоставленный чиновник ЕС, информацию подтверждает издание Spiegel.

По словам собеседника DPA, запросы Украины были приспособлены к соответствующим военным запасам стран-членов ЕС - это имело целью усилить давление на отдельные государства, чтобы они оказали больше помощи для противостояния российской агрессии.

"То, что делают украинцы, очень разумно... Они точно знают, что им нужно, и знают, о чем просить", - прокомментировал европейский чиновник.

На вопрос, откуда Украина получила информацию о военных запасах стран-членов ЕС, собеседник DPA ответил: "Они проинформированы, у них есть контакты". По его словам, с такими возможностями разведки неудивительно, что украинцы могут противостоять России.

Зато источники DPA в правительстве Германии заявили в пятницу, что немецкая делегация не получала список желаемого оружия от Зеленского. Зато его получение подтвердили канцлер Австрии Карл Нехаммер и премьер-министр Эстонии Кая Калласю.

Вполне возможно, предполагает агентство, что канцлер Олаф Шольц, а также президент Франции Эмманюэль Макрон не получили список, поскольку они уже ранее провели переговоры с Зеленским в Париже.

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В четверг Зеленский был в Брюсселе, где принял участие в саммите Европейского Союза. Во время выступления на мероприятии он призвал страны Евросоюза ввести санкции против российской атомной отрасли, производителей ракет и дронов, а также выразил надежду открыть переговоры о вступлении в этом году.

Как сообщалось, лидеры государств Европейского Союза во время саммита в Брюсселе в четверг не дали Владимиру Зеленскому обязательств по предоставлению боевой авиации, хотя украинский президент на такие договоренности намекал.

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Темы: ЗеленскийЕСоружие
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