Байден проситиме Конгрес схвалити рекордний бюджет Пентагону для поповнення запасів зброї

Адміністрація президента США Джо Байдена готується звернутися до Конгресу з проханням затвердити найбільший в історії бюджет Пентагону, який буде спрямований на поповнення запасів зброї та підтримку України у її протистоянні російській агресії.

Як повідомляє "Європейська правда", про це в інтерв’ю Politico сказав фінансовий інспектор Пентагону Майкл Маккорд.

За його словами, в адміністрації Байдена "дуже близькі" до узгодження остаточної верхньої межі бюджету Пентагону, яку Білий дім включить до загального бюджетного запиту на 2024 фінансовий рік, що буде оприлюднений 9 березня.

"Я очікую, що це буде більше число, ніж Конгрес передбачив минулого року", – уточнив Маккорд.

Інспектор міністерства оборони США відмовився уточнювати подробиці бюджету, та сказав, що Пентагон інвестуватиме в боєприпаси для поповнення американських запасів і підтримки Збройних Сил в Україні, де обидві сторони витрачають тисячі снарядів на день.

Перспективи збільшення оборонних видатків стають усе більш невизначеними в умовах, коли Республіканська партія здобула більшість у Палаті представників Конгресу США, де розгортається дискусія щодо стелі державного боргу.

Спікер Палати представників республіканець Кевін Маккарті раніше підтримав обмеження державнихвитрат на рівні 2022 фінансового року. Якщо Пентагон не уникне цих скорочень, повернення до минулорічного рівня бюджету означатиме скорочення майже на 75 мільярдів доларів, тобто приблизно на 10%.

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У Республіканській партії існують розбіжності щодо питання потенційного скорочення оборонних витрат. Багато "яструбиних" членів партії намагаються припинити будь-які розмови про скорочення бюджету Пентагону, натомість прагнучи урізати невійськові програми.

Але невелика, але активна фракція прихильників жорсткої бюджетної політики на конференції Республіканської партії затято виступає за скорочення оборонних витрат – деякі з них, як-то трампістка Марджорі Тейлор Грін, виступають проти продовження допомоги Україні.

Нагадаємо, у грудні 2022 року Конгрес виділив 858 мільярдів доларів на фінансування національної оборони – на 45 мільярдів більше, ніж просив Байден. У бюджеті були передбачені й 800 мільйонів доларів допомоги Україні.

На той час це була найбільша сума, яку США коли-небудь витрачали на Пентагон, що відображало його зусилля одночасно протистояти загрозі з боку Росії, йти в ногу з усе більшою технологічною перевагою Китаю, модернізувати застарілі арсенали і боротися з інфляцією.