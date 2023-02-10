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Байден будет просить Конгресс одобрить рекордный бюджет Пентагона для пополнения запасов оружия

"Европейская правда"Пятница, 10 февраля 2023, 20:54

Администрация президента США Джо Байдена готовится обратиться к Конгрессу с просьбой утвердить крупнейший в истории бюджет Пентагона, который будет направлен на пополнение запасов оружия и поддержку Украины в ее противостоянии российской агрессии.

Как сообщает "Европейская правда", об этом в интервью Politico сказал финансовый инспектор Пентагона Майкл Маккорд.

По его словам, в администрации Байдена "очень близки" к согласованию окончательной верхней границы бюджета Пентагона, которую Белый дом включит в общий бюджетный запрос на 2024 финансовый год, который будет обнародован 9 марта.

"Я ожидаю, что это будет большее число, чем Конгресс предусмотрел в прошлом году", - уточнил Маккорд.

Инспектор министерства обороны США отказался уточнять подробности бюджета, но сказал, что Пентагон будет инвестировать в боеприпасы для пополнения американских запасов и поддержки Вооруженных Сил в Украине, где обе стороны тратят тысячи снарядов в день.

Перспективы увеличения оборонных расходов становятся все более неопределенными в условиях, когда Республиканская партия получила большинство в Палате представителей Конгресса США, где разворачивается дискуссия о потолке государственного долга.

Спикер Палаты представителей республиканец Кевин Маккарти ранее поддержал ограничение государственных расходов на уровне 2022 финансового года. Если Пентагон не избежит этих сокращений, возвращение к прошлогоднему уровню бюджета будет означать сокращение почти на 75 миллиардов долларов, то есть примерно на 10%.

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В Республиканской партии существуют разногласия по вопросу потенциального сокращения оборонных расходов. Многие "ястребиные" члены партии пытаются прекратить любые разговоры о сокращении бюджета Пентагона, вместо этого стремясь урезать невоенные программы.

Но небольшая, но активная фракция сторонников жесткой бюджетной политики на конференции Республиканской партии упорно выступает за сокращение оборонных расходов - некоторые из них, такие как трампистка Марджори Тейлор Грин, выступают против продолжения помощи Украине.

Напомним, в декабре 2022 года Конгресс выделил 858 миллиардов долларов на финансирование национальной обороны - на 45 миллиардов больше, чем просил Байден. В бюджете были предусмотрены и 800 миллионов долларов помощи Украине.

На то время это была самая большая сумма, которую США когда-либо тратили на Пентагон, что отражало его усилия одновременно противостоять угрозе со стороны России, идти в ногу со все большим технологическим превосходством Китая, модернизировать устаревшие арсеналы и бороться с инфляцией.

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Темы: БайденСШАбюджеторужие
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