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У Туреччині кількість підтверджених жертв землетрусу перевищила 20 тисяч

"Європейська правда"П'ятниця, 10 лютого 2023, 21:14

У Туреччині кількість підтвержених загиблих внаслідок руйнівного землетрусу на південному сході перевищила 20 тисяч осіб; разом із загиблими у Сирії жертв землетрусу - вже понад 23 тисячі.

Про це повідомляє агентство Anadolu, пише "Європейська правда".

Міністр охорони здоров’я Фахреттін Коджа повідомив, що на цей час підтвердили загибель вже 20 213 осіб. Кількість поранених перевищила 80 тисяч. 

Рятувальники продовжують розбирати завали, сподіваючись ще знайти під ними живих людей. Протягом п’ятниці витягли багатьох людей, які провели у пастці понад 100 годин. 

Разом із загиблими у Сирії, кількість жертв землетрусу вже наближається до 24 тисяч. "Білі шоломи", які працюють на неконтрольованих режимом Башара Асада територіях, вранці 10 лютого повідомляли про 2037 загиблих, а держЗМІ - про 1347 жертв на територіях, контрольованих офіційною владою. 

Як повідомлялося, ЄС анонсував донорську конференцію для допомоги Туреччині й Сирії після землетрусів.

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Теми: Туреччинанадзвичайна подіяжертви
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