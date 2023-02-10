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В Турции количество подтвержденных жертв землетрясения превысило 20 тысяч

"Европейская правда"Пятница, 10 февраля 2023, 20:14

В Турции количество подтвержденных погибших в результате разрушительного землетрясения на юго-востоке превысило 20 тысяч человек; вместе с погибшими в Сирии жертв землетрясения - уже более 23 тысяч.

Об этом сообщает агентство Anadolu, пишет "Европейская правда".

Министр здравоохранения Фахреттин Коджа сообщил, что на вечер 10 февраля подтвердили гибель уже 20 213 человек. Число раненых превысило 80 тысяч.

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Спасатели продолжают разбирать завалы, надеясь еще найти под ними живых людей. В течение пятницы вытащили многих людей, которые провели в ловушке более 100 часов.

Вместе с погибшими в Сирии, количество жертв землетрясения уже приближается к 24 тысячам. "Белые каски", которые работают на неконтролируемых режимом Башара Асада территориях, утром 10 февраля сообщали о 2037 погибших, а госСМИ - о 1347 жертвах на территориях, контролируемых официальными властями.

Как сообщалось, ЕС анонсировал донорскую конференцию для помощи Турции и Сирии после землетрясений.

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Темы: Турциячрезвычайное происшествиежертвы
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