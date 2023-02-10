Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Байден відвідає Польщу 20-22 лютого

"Європейська правда"П'ятниця, 10 лютого 2023, 20:33
Байден відвідає Польщу 20-22 лютого
Джо Байден, фото Білого дому

Президент США Джо Байден протягом 20-22 лютого відвідає Польщу з візитом.

Як повідомляє "Європейська правда", це на брифінгу в п'ятницю оголосила речниця Білого дому Карін-Жан П'єр.

Вона уточнила, що американський президент зустрінеться з президентом Польщі Анджеєм Дудою, з яким обговорить двосторонню співпрацю й підтримку України, а також лідерами "Бухарестської дев'ятки".

Реклама:

"Крім того, президент Байден виступить із промовою з нагоди річниці жорстокого й неспровокованого вторгнення Росії в Україну, розповідаючи про це, як США згуртували світ для підтримки українського нароуд в захисті свободи й демократії", - додала речниця Білого дому.

Ще раніше неофіційно стало відомо, що Байден розглядає можливість приїхати у Європу до річниці початку повномасштабної війни, щоби використати це як нагоду підтвердити солідарність США з українцями та, завдяки особистому спілкуванню, підсилити єдність між західними союзниками.

Також з’являлися чутки, що під час цієї поїздки Джо Байден може зустрітися у Польщі з президентом України Володимиром Зеленським

ВІДЕО ДНЯ

Раніше у канцелярії президента Польщі підтвердили, що президент США Джо Байден планує візит в країну "найближчим часом".

ЄП, уточнено
Теми: БайденСШАПольща
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

фото, відео Китай сколихнув потужний землетрус: понад 100 людей загинули

Сирський назвав найближчі цілі росіян на трьох напрямках, де наступає ворог

У ГУР розповіли про стан дружини Буданова після отруєння

фото, відеоСудді, правоохоронці і нардепи придбали елітних авто на мільйони – "Схеми"

Командир "Азова": Ця війна надовго, закликаю всіх зробити свідомий вибір і взяти до рук зброю

Білий дім: Лишилося коштів на один пакет військової допомоги Україні

Усі новини...
Байден
Байден планує візит у В'єтнам – Білий дім
Зеленський і Байден говорили про передачу F-16 Україні і покарання Росії
Лідерство США у підтримці України спрямувало дугу історії в бік добра – Зеленський
Останні новини
10:09
Заступник глави МОЗ: Навіть сучасні антибіотики вже не діють на деякі бактерії
10:03
Як лікарі Центру спецоперацій СБУ працюють наввипередки з часом
10:00
Україна нарощує виробництво дронів, щоб компенсувати дефіцит снарядів – Міноборони
09:56
Атаки росіян поблизу Макіївки відбито, у Привіллі майже не лишилося місцевих – Луганська ОВА
09:56
У Литві депутата на 10 років позбавили права обиратись за кнопкодавство
09:41
Компенсація за вимушену пересадку замість метро: за першу добу киянам повернули понад 100 тисяч
09:39
Словацька опозиція збирає нові протести проти уряду Фіцо
09:23
фото, відео Китай сколихнув потужний землетрус: понад 100 людей загинули
09:18
Розмінування: з початку року в експлуатацію повернули понад 200 тисяч гектарів сільгоспземель
09:11
Спостерігачі: Вибори у Сербії пройшли у несправедливих умовах і з підкупом виборців
Усі новини...
Реклама: