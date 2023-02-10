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Байден відвідає Польщу 20-22 лютого

"Європейська правда"П'ятниця, 10 лютого 2023, 21:33
Джо Байден, фото Білого дому

Президент США Джо Байден протягом 20-22 лютого відвідає Польщу з візитом.

Як повідомляє "Європейська правда", це на брифінгу в п'ятницю оголосила речниця Білого дому Карін-Жан П'єр.

Вона уточнила, що американський президент зустрінеться з президентом Польщі Анджеєм Дудою, з яким обговорить двосторонню співпрацю й підтримку України, а також лідерами "Бухарестської дев'ятки".

"Крім того, президент Байден виступить із промовою з нагоди річниці жорстокого й неспровокованого вторгнення Росії в Україну, розповідаючи про це, як США згуртували світ для підтримки українського нароуд в захисті свободи й демократії", - додала речниця Білого дому.

Ще раніше неофіційно стало відомо, що Байден розглядає можливість приїхати у Європу до річниці початку повномасштабної війни, щоби використати це як нагоду підтвердити солідарність США з українцями та, завдяки особистому спілкуванню, підсилити єдність між західними союзниками.

Також з’являлися чутки, що під час цієї поїздки Джо Байден може зустрітися у Польщі з президентом України Володимиром Зеленським

Раніше у канцелярії президента Польщі підтвердили, що президент США Джо Байден планує візит в країну "найближчим часом".

ВІДЕО ДНЯ

ЄП, уточнено

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Теми: БайденСШАПольща
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