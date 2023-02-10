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Байден посетит Польшу 20-22 февраля

"Европейская правда"Пятница, 10 февраля 2023, 21:33
Джо Байден, фото Белого дома

Президент США Джо Байден в течение 20-22 февраля посетит Польшу с визитом.

Как сообщает "Европейская правда", это на брифинге в пятницу объявила пресс-секретарь Белого дома Карин-Жан Пьер.

Она уточнила, что американский президент встретится с президентом Польши Анджеем Дудой, с которым обсудит двустороннее сотрудничество и поддержку Украины, а также лидерами "Бухарестской девятки".

"Кроме того, президент Байден выступит с речью по случаю годовщины жестокого и неспровоцированного вторжения России в Украину, рассказывая об этом, как США сплотили мир для поддержки украинского народа в защите свободы и демократии", - добавила пресс-секретарь Белого дома.

Еще ранее неофициально стало известно, что Байден рассматривает возможность приехать в Европу к годовщине начала полномасштабной войны, чтобы использовать это как возможность подтвердить солидарность США с украинцами и, благодаря личному общению, усилить единство между западными союзниками.

Также появлялись слухи, что во время этой поездки Джо Байден может встретиться в Польше с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Ранее в канцелярии президента Польши подтвердили, что президент США Джо Байден планирует визит в страну "в ближайшее время".

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Темы: БайденСШАПольша
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