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США збили "невідомий летючий об’єкт" біля Аляски

"Європейська правда"П'ятниця, 10 лютого 2023, 22:00
Джон Кірбі, фото Білого дому

Американські військові протягом останніх 24 годин відстежили й зрештою збили невідомий об’єкт, що летів на великій висоті в повітряному просторі біля регіону Аляски.

Про це, як повідомляє "Європейська правда", на брифінгу в п’ятницю заявив координатор Ради національної безпеки Білого дому зі стратегічних комунікацій Джон Кірбі.

"Об'єкт летів на висоті 40 тисяч футів (12 тисяч метрів) і становив обґрунтовану загрозу безпеці цивільної авіації. З міркувань обережності і за рекомендацією Пентагону президент Байден наказав військовим збити об'єкт, що вони і зробили", – сказав він.

Представник Білого дому уточнив, що об’єкт збили винищувачі Північного командування США. Його рештки впали в районі територіальних вод США. Іншої інформації – зокрема кому саме належить об’єкт і як він опинився в повітряному просторі США – Кірбі не надав.

Це вже другий випадок знищення летючого об'єкта, який перебував в американському повітряному просторі за останні тижні.

Нагадаємо, минулого тижня Пентагон повідомив, що над територією Сполучених Штатів зафіксували пересування повітряної кулі з обладнанням для стеження. Аеростат збили через кілька днів, коли він був подалі від місця проживання людей.

На цьому тлі державний секретар США Ентоні Блінкен відклав поїздку до Китаю. Офіційний Пекін стверджує, що аеростат використовувався для відстеження погодних умов.

ВІДЕО ДНЯ

Тим часом у Вашингтоні обговорюють можливе запровадження обмежувальних заходів проти Китаю через порушення повітряного простору й шпигунство.

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Теми: СШАППО
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