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США збили "невідомий летючий об’єкт" біля Аляски

"Європейська правда"П'ятниця, 10 лютого 2023, 21:00
США збили невідомий летючий об’єкт біля Аляски
Джон Кірбі, фото Білого дому

Американські військові протягом останніх 24 годин відстежили й зрештою збили невідомий об’єкт, що летів на великій висоті в повітряному просторі біля регіону Аляски.

Про це, як повідомляє "Європейська правда", на брифінгу в п’ятницю заявив координатор Ради національної безпеки Білого дому зі стратегічних комунікацій Джон Кірбі.

"Об'єкт летів на висоті 40 тисяч футів (12 тисяч метрів) і становив обґрунтовану загрозу безпеці цивільної авіації. З міркувань обережності і за рекомендацією Пентагону президент Байден наказав військовим збити об'єкт, що вони і зробили", – сказав він.

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Представник Білого дому уточнив, що об’єкт збили винищувачі Північного командування США. Його рештки впали в районі територіальних вод США. Іншої інформації – зокрема кому саме належить об’єкт і як він опинився в повітряному просторі США – Кірбі не надав.

Це вже другий випадок знищення летючого об'єкта, який перебував в американському повітряному просторі за останні тижні.

Нагадаємо, минулого тижня Пентагон повідомив, що над територією Сполучених Штатів зафіксували пересування повітряної кулі з обладнанням для стеження. Аеростат збили через кілька днів, коли він був подалі від місця проживання людей.

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На цьому тлі державний секретар США Ентоні Блінкен відклав поїздку до Китаю. Офіційний Пекін стверджує, що аеростат використовувався для відстеження погодних умов.

Тим часом у Вашингтоні обговорюють можливе запровадження обмежувальних заходів проти Китаю через порушення повітряного простору й шпигунство.

Теми: СШАППО
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