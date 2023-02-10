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США сбили "неизвестный летающий объект" возле Аляски

"Европейская правда"Пятница, 10 февраля 2023, 21:00
США сбили неизвестный летающий объект возле Аляски
Джон Кирби, фото Белого дома

Американские военные в течение последних 24 часов отследили и в конце концов сбили неизвестный объект, летевший на большой высоте в воздушном пространстве возле региона Аляски.

Об этом, как сообщает "Европейская правда", на брифинге в пятницу заявил координатор Совета национальной безопасности Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби.

"Объект летел на высоте 40 тысяч футов (12 тысяч метров) и представлял обоснованную угрозу безопасности гражданской авиации. Из соображений предосторожности и по рекомендации Пентагона президент Байден приказал военным сбить объект, что они и сделали", - сказал он.

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Представитель Белого дома уточнил, что объект сбили истребители Северного командования США. Его останки упали в районе территориальных вод США. Другой информации - в частности кому именно принадлежит объект и как он оказался в воздушном пространстве США - Кирби не предоставил.

Это уже второй случай уничтожения летающего объекта, который находился в американском воздушном пространстве за последние недели.

Напомним, на прошлой неделе Пентагон сообщил, что над территорией Соединенных Штатов зафиксировали передвижение воздушного шара с оборудованием для слежения. Аэростат сбили через несколько дней, когда он был подальше от места жительства людей.

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На этом фоне государственный секретарь США Энтони Блинкен отложил поездку в Китай. Официальный Пекин утверждает, что аэростат использовался для отслеживания погодных условий.

Тем временем в Вашингтоне обсуждают возможное введение ограничительных мер против Китая из-за нарушения воздушного пространства и шпионажа.

Темы: СШАПВО
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