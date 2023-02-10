У Маріуполі помітили рух російської техніки у несподіваному напрямку

В окупованому росіянами Маріуполі Донецької області помітили рух колон російської військової техніки на схід, імовірно – для більш безпечного її зберігання.

Джерело: радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко у telegram-каналі Андрющенко Time

Пряма мова: "Рух військових колон окупантів сьогодні в зворотній бік. Через місто в напрям Лівобережжя та Новоазовська.

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Група Маріупольського спротиву пов’язує це з облаштуванням нових складів зберігання в більш безпечному місці Маріуполя та району".