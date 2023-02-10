В Мариуполе заметили движение российской техники в неожиданном направлении

В оккупированном россиянами Мариуполе Донецкой области заметили движение колонн российской военной техники на восток, предположительно – для более безопасного ее хранения.

Источник: советник городского главы Мариуполя Петр Андрющенко в Telegram-канале Андрющенко Time

Прямая речь: "Движение военных колонн оккупантов сегодня в обратную сторону. Через город в направлении Левобережья и Новоазовска.

Группа Мариупольского сопротивления связывает это с обустройством новых складов хранения в более безопасном месте Мариуполя и района".