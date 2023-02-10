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В Мариуполе заметили движение российской техники в неожиданном направлении

Елена РощинаПятница, 10 февраля 2023, 22:24

В оккупированном россиянами Мариуполе Донецкой области заметили движение колонн российской военной техники на восток, предположительно – для более безопасного ее хранения. 

Источник: советник городского главы Мариуполя Петр Андрющенко в Telegram-канале Андрющенко Time 

Прямая речь: "Движение военных колонн оккупантов сегодня в обратную сторону. Через город в направлении Левобережья и Новоазовска. 

Группа Мариупольского сопротивления связывает это с обустройством новых складов хранения в более безопасном месте Мариуполя и района".

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Темы: МариупольоккупациявойнаРосcия
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