В Мариуполе заметили движение российской техники в неожиданном направлении
Пятница, 10 февраля 2023, 21:24
В оккупированном россиянами Мариуполе Донецкой области заметили движение колонн российской военной техники на восток, предположительно – для более безопасного ее хранения.
Источник: советник городского главы Мариуполя Петр Андрющенко в Telegram-канале Андрющенко Time
Прямая речь: "Движение военных колонн оккупантов сегодня в обратную сторону. Через город в направлении Левобережья и Новоазовска.
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Группа Мариупольского сопротивления связывает это с обустройством новых складов хранения в более безопасном месте Мариуполя и района".