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Білий дім – про надання Україні літаків: Це суверенне рішення кожної держави

"Європейська правда"П'ятниця, 10 лютого 2023, 21:51

У Білому домі прокоментували рішення Великої Британії розпочати підготовку українських військових на винищувачах західного зразка.

Як повідомляє "Європейська правда", відповідний коментар у п’ятницю зробив координатор Ради національної безпеки Білого дому зі стратегічних комунікацій Джон Кірбі.

"Це – на розсуд держав, які можуть мати бажання надати літаки. Це – суверенні рішення. Якщо країна НАТО і навіть не країна НАТО хоче надати Україні таку зброю, як винищувачі – це їхнє рішення", – заявив він.

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За словами Кірбі, надання будь-якої складної військової технології передбачає певну підготовку, щоб цією технологією можна було скористатись.

"Ми вже робимо це на базі Fort Sill в Оклахомі. Там українські військові опановують батарею Patriot. За межами України ми допомагаємо їм в опануванні загальновійськового бою. Тож нема нічого незвичайного в тому, якщо надаватиметься певне передове озброєння, але це має бути рішення певної держави", – додав представник Білого дому.

Як повідомлялось, прем’єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак у середу підтвердив, що його країна почне підготовку українських пілотів на винищувачах західного зразка. При цьому міністр оборони Британії Бен Воллес виключив можливість швидкого надання винищувачів Україні.

ВІДЕО ДНЯ

Нагадаємо, раніше прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький заявив, що будь-яке рішення про постачання винищувачів в Україну має виходити від НАТО. А президент Франції Еммануель Макрон заявив, що у військовій допомозі Україні він віддає перевагу "більш корисній" і "швидшій" зброї, ніж бойові літаки.

Теми: СШАвинищувачідопомога Українізброя
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