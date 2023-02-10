Білий дім – про надання Україні літаків: Це суверенне рішення кожної держави

У Білому домі прокоментували рішення Великої Британії розпочати підготовку українських військових на винищувачах західного зразка.

Як повідомляє "Європейська правда", відповідний коментар у п’ятницю зробив координатор Ради національної безпеки Білого дому зі стратегічних комунікацій Джон Кірбі.

"Це – на розсуд держав, які можуть мати бажання надати літаки. Це – суверенні рішення. Якщо країна НАТО і навіть не країна НАТО хоче надати Україні таку зброю, як винищувачі – це їхнє рішення", – заявив він.

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За словами Кірбі, надання будь-якої складної військової технології передбачає певну підготовку, щоб цією технологією можна було скористатись.

"Ми вже робимо це на базі Fort Sill в Оклахомі. Там українські військові опановують батарею Patriot. За межами України ми допомагаємо їм в опануванні загальновійськового бою. Тож нема нічого незвичайного в тому, якщо надаватиметься певне передове озброєння, але це має бути рішення певної держави", – додав представник Білого дому.

Як повідомлялось, прем’єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак у середу підтвердив, що його країна почне підготовку українських пілотів на винищувачах західного зразка. При цьому міністр оборони Британії Бен Воллес виключив можливість швидкого надання винищувачів Україні.

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Нагадаємо, раніше прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький заявив, що будь-яке рішення про постачання винищувачів в Україну має виходити від НАТО. А президент Франції Еммануель Макрон заявив, що у військовій допомозі Україні він віддає перевагу "більш корисній" і "швидшій" зброї, ніж бойові літаки.