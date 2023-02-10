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Белый дом – о предоставлении Украине самолетов: Это суверенное решение каждого государства

"Европейская правда"Пятница, 10 февраля 2023, 21:51

В Белом доме прокомментировали решение Великобритании начать подготовку украинских военных на истребителях западного образца.

Как сообщает "Европейская правда", соответствующий комментарий в пятницу сделал координатор Совета национальной безопасности Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби.

"Это - на усмотрение государств, которые могут иметь желание предоставить самолеты. Это - суверенные решения. Если страна НАТО и даже не страна НАТО хочет предоставить Украине такое оружие, как истребители - это их решение", - заявил он.

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По словам Кирби, предоставление любой сложной военной технологии предусматривает определенную подготовку, чтобы этой технологией можно было воспользоваться.

"Мы уже делаем это на базе Fort Sill в Оклахоме. Там украинские военные осваивают батарею Patriot. За пределами Украины мы помогаем им в освоении общевойскового боя. Поэтому нет ничего необычного в том, если будет предоставляться определенное передовое вооружение, но это должно быть решение определенного государства", - добавил представитель Белого дома.

Как сообщалось, премьер-министр Великобритании Риши Сунак в среду подтвердил, что его страна начнет подготовку украинских пилотов на истребителях западного образца. При этом министр обороны Великобритании Бен Уоллес исключил возможность быстрого предоставления истребителей Украине.

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Напомним, ранее премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что любое решение о поставках истребителей в Украину должно исходить от НАТО. А президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что в военной помощи Украине он отдает предпочтение "более полезному" и "более быстрому" оружию, чем боевые самолеты.

Темы: СШАистребителипомощь Украинеоружие
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