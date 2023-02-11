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Сумщина: росіяни обстріляли 7 громад

"Українська правда"Субота, 11 лютого 2023, 00:30
Руїни на Сумщині. Ілюстративне фото З FACEBOOK ЖИВИЦЬКОГО

Протягом 10 лютого росіяни обстріляли 7 територіальних громад Сумської області, зафіксовано понад 100 "прильотів".

Джерело: Сумська обласна військова адміністрація у Facebook

Деталі: По Середино-Будській громаді росіяни били з мінометів, було 5 "прильотів".

Зноб-Новгородську громаду ворог обстрілював зі стрілецької зброї, зафіксовано 160 одиночних пострілів.

Білопільську громаду противник обстрілював з мінометів, зафіксовано 24 "прильоти". Також по околиці одного із сіл Білопільської громади здійснено мінометний обстріл, було 25 "прильотів". Внаслідок обстрілу пошкоджено 2 приватні житлові будинки.

По Есманьській громаді росіяни стріляли зі ствольної артилерії, було 7 "прильотів". Внаслідок обстрілу пошкоджено приватну будівлю домогосподарства.

У Великописарівській громаді ворог скинув з БпЛА вибуховий пристрій.

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По Глухівській громаді ворог бив з мінометів, було 10 "прильотів".

У Шалигинській громаді росіяни скинули 10 мін.

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Теми: обстрілСумська область
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