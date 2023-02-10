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Сумщина: россияне обстреляли 7 громад

"Украинская правда"Пятница, 10 февраля 2023, 23:30
Сумщина: россияне обстреляли 7 громад
Руины на Сумщине. Иллюстративное фото С FACEBOOK ЖИВИЦКОГО

В течение 10 февраля россияне обстреляли 7 территориальных громад Сумской области, зафиксировано более 100 "прилетов".

Источник: Сумская областная военная администрация в Facebook

Детали: По Середино-Будской громаде россияне били из минометов, было 5 "прилетов".

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Зноб-Новгородскую громаду враг обстреливал из стрелкового оружия, зафиксировано 160 одиночных выстрелов.

Белопольскую громаду противник обстреливал из минометов, зафиксировано 24 "прилета". Также по окраине одного из сел Белопольской громады осуществлен минометный обстрел, было 25 "прилетов". В результате обстрела повреждены 2 частных жилых дома.

По Эсманьской громаде россияне стреляли из ствольной артиллерии, было 7 "прилетов". В результате обстрела повреждено частное здание домохозяйства.

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В Великописаревской громаде враг сбросил с БпЛА взрывное устройство.

По Глуховской громаде враг бил из минометов, было 10 "прилетов".

В Шалыгинской громаде россияне сбросили 10 мин.

Темы: обстрелСумская область
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