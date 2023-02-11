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Нідерланди не передаватимуть Україні 18 Leopard 2, орендованих у Німеччини

"Європейська правда"Субота, 11 лютого 2023, 00:49
ТАНКИ LEOPARD 2. ІЛЮСТРАТИВНЕ ФОТО GETTY IMAGES

18 бойових танків Leopard 2A6, орендованих Нідерландами у Німеччини, не "входять до плану постачань" до України.

Про це, як повідомляє "Європейська правда" з посиланням на ANP, у четвер у парламенті заявила міністерка оборони Нідерландів Кайса Оллонгрен.

За її словами, німецький уряд вирішив не передавати ці танки Києву. "Це було військове міркування", – уточнила міністерка.

Водночас, за словами Оллонгрен, якби Берлін усе одно вирішив дати дозвіл відправити ці танки в Україну, "ми б на це все одно не пішли".

Ще в січні прем'єр-міністр Нідерландів Марк Рютте заявив, що країна розглядає можливість викупу орендованих у Німеччини танків, щоб передати їх Україні.

Раніше цього тижня стало відомо, що Нідерланди, Данія та Німеччина домовилися про співпрацю для того, щоби передати Україні близько сотні танків Leopard 1 з промислових складів у Німеччині.

Міністр оборони України Олексій Резніков після зустрічі з німецьким колегою у Києві повідомив, що Україна має отримати 80 Leopard 1 до кінця року, а перші два десятки мають надійти "до літа".

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Теми: НідерландитанкиЗбройні сили
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