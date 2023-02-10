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Нидерланды не будут передавать Украине 18 Leopard 2, арендованных у Германии

"Европейская правда"Пятница, 10 февраля 2023, 23:49
Нидерланды не будут передавать Украине 18 Leopard 2, арендованных у Германии
ТАНКИ LEOPARD 2. ИЛЛЮСТРАТИВНОЕ ФОТО GETTY IMAGES

18 боевых танков Leopard 2A6, арендованных Нидерландами у Германии, не "входят в план поставок" в Украину.

Об этом, как сообщает "Европейская правда" со ссылкой на ANP, в четверг в парламенте заявила министр обороны Нидерландов Кайса Оллонгрен.

По ее словам, немецкое правительство решило не передавать эти танки Киеву. "Это было военное соображение", - уточнила министр.

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В то же время, по словам Оллонгрен, если бы Берлин все равно решил дать разрешение отправить эти танки в Украину, "мы бы на это все равно не пошли".

Еще в январе премьер-министр Нидерландов Марк Рютте заявил, что страна рассматривает возможность выкупа арендованных у Германии танков, чтобы передать их Украине.

Ранее на этой неделе стало известно, что Нидерланды, Дания и Германия договорились о сотрудничестве для того, чтобы передать Украине около сотни танков Leopard 1 с промышленных складов в Германии.

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Министр обороны Украины Алексей Резников после встречи с немецким коллегой в Киеве сообщил, что Украина получит около 80 Leopard 1 до конца года, а первые два десятка должны поступить "до лета".

Темы: НидерландытанкиВооруженные силы
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