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В Англії несподівано розірвалась бомба часів Другої світової. Вибух чули за понад 20 км

"Європейська правда"Субота, 11 лютого 2023, 02:05
СКРІН З ВІДЕО

В англійському портовому місті Грейт-Ярмут у п’ятницю раптово вибухнула метрова бомба вагою 250 кілограмів, яку виявили напередодні й планували знешкодити в іншому місці.

Про це, як пише "Європейська правда"повідомила поліція англійського графства Норфолк.

Нерозірвана бомба у Грейт-Ярмуті здетонувала вдень під час знешкодження вибухової частини. За підтвердженою інформацією, ніхто не постраждав і жодних повідомлень про поранення чи жертви не надходило.

За оцінками екстрених служб, вибуховою хвилею було вибито кілька вікон у автомобілях, пошкоджено верхню частину риштування на мосту, а також дещо пошкоджено дамбу протипаводкового захисту.

Як зазначає BBC, користувачі соцмереж повідомляли, що чули вибух на відстані до 24 кілометрів від епіцентру.

Бомбу було виявлено кілька днів тому приватним підрядником, який займається зведенням третього переходу над місцевою річкою Яр. Одразу після цього поліція встановила строгий 200-метровий і додатковий 400-метровий кордон, перекрила прилеглі дороги й відселила частину місцевих мешканців.

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У межах заходів безпеки довкола снаряду побудували піщане загородження, яке в момент детонації дозволило пом’якшити наслідки. Через кілька годин після інциденту поліцейські кордони було знято, й жителям Грейт-Ярмута дозволили повернутись у свої домівки.

Минулого року, нагадаємо, в англійському місті Ексетер контрольовано підірвали 1000-кілограмову німецьку бомбу часів Другої світової війни.

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Теми: вибухВелика Британія
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