В Англии неожиданно разорвалась бомба времен Второй мировой. Взрыв слышали за более чем 20 км

В английском портовом городе Грейт-Ярмут в пятницу внезапно взорвалась метровая бомба весом 250 килограммов, которую обнаружили накануне и планировали обезвредить в другом месте.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщила полиция английского графства Норфолк.

Неразорвавшаяся бомба в Грейт-Ярмуте сдетонировала днем во время обезвреживания взрывчатой части. По подтвержденной информации, никто не пострадал и никаких сообщений о ранениях или жертвах не поступало.

По оценкам экстренных служб, взрывной волной было выбито несколько окон в автомобилях, повреждена верхняя часть лесов на мосту, а также несколько повреждена дамба противопаводковой защиты.

Как отмечает BBC, пользователи соцсетей сообщали, что слышали взрыв на расстоянии до 24 километров от эпицентра.

The unexploded bomb in #GreatYarmouth detonated earlier during work to disarm it. Our drone captured the moment. We can confirm that no one was injured. Public safety has been at the heart of our decision making all the way through this operation, which we know has been lengthy. pic.twitter.com/9SaeYmHkrb