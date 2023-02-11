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В Англии неожиданно разорвалась бомба времен Второй мировой. Взрыв слышали за более чем 20 км

"Европейская правда"Суббота, 11 февраля 2023, 01:05
В Англии неожиданно разорвалась бомба времен Второй мировой. Взрыв слышали за более чем 20 км
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В английском портовом городе Грейт-Ярмут в пятницу внезапно взорвалась метровая бомба весом 250 килограммов, которую обнаружили накануне и планировали обезвредить в другом месте.

Об этом, как пишет "Европейская правда"сообщила полиция английского графства Норфолк.

Неразорвавшаяся бомба в Грейт-Ярмуте сдетонировала днем во время обезвреживания взрывчатой части. По подтвержденной информации, никто не пострадал и никаких сообщений о ранениях или жертвах не поступало.

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По оценкам экстренных служб, взрывной волной было выбито несколько окон в автомобилях, повреждена верхняя часть лесов на мосту, а также несколько повреждена дамба противопаводковой защиты.

Как отмечает BBC, пользователи соцсетей сообщали, что слышали взрыв на расстоянии до 24 километров от эпицентра.

Бомба была обнаружена несколько дней назад частным подрядчиком, который занимается возведением третьего перехода над местной рекой Яр. Сразу после этого полиция установила строгий 200-метровый и дополнительный 400-метровый кордон, перекрыла близлежащие дороги и отселила часть местных жителей.

В рамках мер безопасности вокруг снаряда построили песчаное заграждение, которое в момент детонации позволило смягчить последствия. Через несколько часов после инцидента полицейские кордоны были сняты, и жителям Грейт-Ярмута позволили вернуться в свои дома.

В прошлом году, напомним, в английском городе Эксетер контролируемо взорвали 1000-килограммовую немецкую бомбу времен Второй мировой войны.

Темы: взрывВеликобритания
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