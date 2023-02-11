ФБР знайшло секретний документ у будинку Пенса

Під час обшуку в будинку колишнього віцепрезидента США Майка Пенса в п’ятницю слідчі ФБР виявили секретний документ.

Джерело: видання "CNN" з посиланням на речника родини Пенсів Девіна О’Меллі

Деталі: У будинку колишнього віцепрезидента в Індіані було вилучено документ із секретними позначками, пише видання.

Зазначається, що слідчі вилучили ще принаймні шість сторінок документів без секретних позначок.

За інформацією CNN, найближчими днями ФБР проведе обшук в офісі Пенса у Вашингтоні.

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Що цьому передувало: У січні в будинку Майка Пенса в штаті Індіана слідчі вже знаходили документи з грифом "секретно". Сам Пенс стверджував, що не брав додому подібні речі.