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ФБР знайшло секретний документ у будинку Пенса

"Українська правда"Субота, 11 лютого 2023, 05:22
ФБР знайшло секретний документ у будинку Пенса
Майк Пенс. Фото GETTY IMAGES

Під час обшуку в будинку колишнього віцепрезидента США Майка Пенса в п’ятницю слідчі ФБР виявили секретний документ.

Джерело: видання "CNN" з посиланням на речника родини Пенсів Девіна О’Меллі

Деталі: У будинку колишнього віцепрезидента в Індіані було вилучено документ із секретними позначками, пише видання.

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Зазначається, що слідчі вилучили ще принаймні шість сторінок документів без секретних позначок. 

За інформацією CNN, найближчими днями ФБР проведе обшук в офісі Пенса у Вашингтоні.

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Що цьому передувало: У січні в будинку Майка Пенса в штаті Індіана слідчі вже знаходили документи з грифом "секретно". Сам Пенс стверджував, що не брав додому подібні речі.

Теми: СШАобшуки
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