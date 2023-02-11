ФБР нашло секретный документ в доме Пенса

Во время обыска в доме бывшего вице-президента США Майка Пенса в пятницу следователи ФБР обнаружили секретный документ.

Источник: издание "CNN" со ссылкой на представителя семьи Пенсов Дэвина О'Мэлли

Детали: В доме бывшего вице-президента в Индиане был изъят документ с секретными пометками, пишет издание.

Отмечается, что следователи изъяли еще по крайней мере шесть страниц документов без секретных пометок.

По информации CNN, в ближайшие дни ФБР проведет обыск в офисе Пенса в Вашингтоне.

Читайте также: Гаражные тайны Байдена: какие последствия будет иметь скандал, в который попал президент США

Что этому предшествовало: В январе в доме Майка Пенса в штате Индиана следователи уже находили документы с грифом "секретно". Сам Пенс утверждал, что не брал домой подобные вещи.