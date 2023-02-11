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ФБР нашло секретный документ в доме Пенса

"Украинская правда"Суббота, 11 февраля 2023, 05:22
ФБР нашло секретный документ в доме Пенса
Майк Пенс. Фото GETTY IMAGES

Во время обыска в доме бывшего вице-президента США Майка Пенса в пятницу следователи ФБР обнаружили секретный документ.

Источник: издание "CNN" со ссылкой на представителя семьи Пенсов Дэвина О'Мэлли

Детали: В доме бывшего вице-президента в Индиане был изъят документ с секретными пометками, пишет издание.

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Отмечается, что следователи изъяли еще по крайней мере шесть страниц документов без секретных пометок.

По информации CNN, в ближайшие дни ФБР проведет обыск в офисе Пенса в Вашингтоне.

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Что этому предшествовало: В январе в доме Майка Пенса в штате Индиана следователи уже находили документы с грифом "секретно". Сам Пенс утверждал, что не брал домой подобные вещи.

Темы: СШАобыски
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