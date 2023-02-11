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Окупанти облаштували військовий шпиталь у лікарні Старобільська – Генштаб

"Українська правда"Субота, 11 лютого 2023, 06:19
Окупанти облаштували військовий шпиталь у лікарні Старобільська – Генштаб
Окупанти несуть пораненого. Скрін з відео

У місцевій лікарні Старобільська Луганської області російські окупанти облаштували військовий госпіталь. Потреба у шпиталі виникла через велику кількість поранених.

Джерело: зведення Генерального штабу ЗСУ у Facebook

Дослівно: "У Старобільську Луганської області хірургічне відділення місцевої лікарні облаштоване під військовий шпиталь у зв’язку з великою кількістю поранених окупантів".

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Деталі: Раніше, за даними Генштабу, в окремих населених пунктах Луганської області була зафіксована робота мобільних крематоріїв росіян.

Теми: Луганська областьокупаціяРосія
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