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Окупанти облаштували військовий шпиталь у лікарні Старобільська – Генштаб

"Українська правда"Субота, 11 лютого 2023, 07:19
Окупанти несуть пораненого. Скрін з відео

У місцевій лікарні Старобільська Луганської області російські окупанти облаштували військовий госпіталь. Потреба у шпиталі виникла через велику кількість поранених.

Джерело: зведення Генерального штабу ЗСУ у Facebook

Дослівно: "У Старобільську Луганської області хірургічне відділення місцевої лікарні облаштоване під військовий шпиталь у зв’язку з великою кількістю поранених окупантів".

Деталі: Раніше, за даними Генштабу, в окремих населених пунктах Луганської області була зафіксована робота мобільних крематоріїв росіян.

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Теми: Луганська областьокупаціяРосія
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