Оккупанты обустроили военный госпиталь в больнице Старобельска – Генштаб

В местной больнице Старобельска Луганской области российские оккупанты обустроили военный госпиталь. Потребность в госпитале возникла из-за большого количества раненых.

Источник: сводка Генерального штаба ВСУ в Facebook

Дословно: "В Старобельске Луганской области хирургическое отделение местной больницы обустроено под военный госпиталь в связи с большим количеством раненых оккупантов".

Детали: Ранее, по данным Генштаба, в отдельных населенных пунктах Луганской области была зафиксирована работа мобильных крематориев россиян.