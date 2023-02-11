Оккупанты обустроили военный госпиталь в больнице Старобельска – Генштаб
Суббота, 11 февраля 2023, 07:19
В местной больнице Старобельска Луганской области российские оккупанты обустроили военный госпиталь. Потребность в госпитале возникла из-за большого количества раненых.
Источник: сводка Генерального штаба ВСУ в Facebook
Дословно: "В Старобельске Луганской области хирургическое отделение местной больницы обустроено под военный госпиталь в связи с большим количеством раненых оккупантов".
Детали: Ранее, по данным Генштаба, в отдельных населенных пунктах Луганской области была зафиксирована работа мобильных крематориев россиян.
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