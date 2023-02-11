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Оккупанты обустроили военный госпиталь в больнице Старобельска – Генштаб

"Украинская правда"Суббота, 11 февраля 2023, 06:19
Оккупанты обустроили военный госпиталь в больнице Старобельска – Генштаб
Оккупанты несут раненого. Скрин с видео

В местной больнице Старобельска Луганской области российские оккупанты обустроили военный госпиталь. Потребность в госпитале возникла из-за большого количества раненых.

Источник: сводка Генерального штаба ВСУ в Facebook

Дословно: "В Старобельске Луганской области хирургическое отделение местной больницы обустроено под военный госпиталь в связи с большим количеством раненых оккупантов".

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Детали: Ранее, по данным Генштаба, в отдельных населенных пунктах Луганской области была зафиксирована работа мобильных крематориев россиян.

Темы: Луганская областьоккупацияРосcия
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