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"Шахеди" уразили 3 енергооб'єкти на Дніпропетровщині – ОВА

"Українська правда"Субота, 11 лютого 2023, 06:53
Шахеди уразили 3 енергооб'єкти на Дніпропетровщині – ОВА
ІРАНСЬКИЙ ДРОН, ІЛЮСТРАТИВНЕ ФОТО GETTY IMAGES

Вночі 11 лютого ворожі безпілотники типу "Шахед" атакували 3 енергетичні об'єкти у  Дніпропетровській області, є суттєві руйнування.

Джерело: голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак у Telegram

Пряма мова: "Ніч на Дніпропетровщині пройшла з тривогами та атаками ворожих безпілотників. Цілили по нашій критичній інфраструктурі.

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"Шахеди" уразили два енергетичні об'єкти у Криворізькому районі та один – у Нікопольському. У Криворізькому – один і той самий об’єкт атакували двічі за добу".

Деталі: Голова ОВА повідомив, що на всіх об'єктах є суттєві руйнування.

На місцях "прильотів" відповідні служби ліквідують наслідки атак.

ВІДЕО ДНЯ

Внаслідок атак люди не постраждали.

Теми: безпілотникиДніпропетровська областьРосія
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