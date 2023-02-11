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"Шахеды" поразили 3 энергообъекта на Днепропетровщине – ОВА

"Украинская правда"Суббота, 11 февраля 2023, 06:53
Шахеды поразили 3 энергообъекта на Днепропетровщине – ОВА
ИРАНСКИЙ ДРОН, ИЛЛЮСТРАТИВНОЕ ФОТО GETTY IMAGES

Ночью 11 февраля вражеские беспилотники типа "Шахед" атаковали 3 энергетических объекта в Днепропетровской области, есть существенные разрушения.

Источник: председатель Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак в Telegram

Прямая речь: "Ночь на Днепропетровщине прошла с тревогами и атаками вражеских беспилотников. Целились по нашей критической инфраструктуре.

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"Шахеды" поразили два энергетических объекта в Криворожском районе и один – в Никопольском. В Криворожском – один и тот же объект атаковали дважды за сутки".

Детали: Председатель ОВА сообщил, что на всех объектах есть существенные разрушения.

На местах "прилетов" соответствующие службы ликвидируют последствия атак.

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В результате атак люди не пострадали.

Темы: беспилотникиДнепропетровская областьРосcия
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