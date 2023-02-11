"Шахеды" поразили 3 энергообъекта на Днепропетровщине – ОВА
Суббота, 11 февраля 2023, 06:53
Ночью 11 февраля вражеские беспилотники типа "Шахед" атаковали 3 энергетических объекта в Днепропетровской области, есть существенные разрушения.
Источник: председатель Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак в Telegram
Прямая речь: "Ночь на Днепропетровщине прошла с тревогами и атаками вражеских беспилотников. Целились по нашей критической инфраструктуре.
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"Шахеды" поразили два энергетических объекта в Криворожском районе и один – в Никопольском. В Криворожском – один и тот же объект атаковали дважды за сутки".
Детали: Председатель ОВА сообщил, что на всех объектах есть существенные разрушения.
На местах "прилетов" соответствующие службы ликвидируют последствия атак.
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В результате атак люди не пострадали.