"Шахеды" поразили 3 энергообъекта на Днепропетровщине – ОВА

Ночью 11 февраля вражеские беспилотники типа "Шахед" атаковали 3 энергетических объекта в Днепропетровской области, есть существенные разрушения.

Источник: председатель Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак в Telegram

Прямая речь: "Ночь на Днепропетровщине прошла с тревогами и атаками вражеских беспилотников. Целились по нашей критической инфраструктуре.

"Шахеды" поразили два энергетических объекта в Криворожском районе и один – в Никопольском. В Криворожском – один и тот же объект атаковали дважды за сутки".

Детали: Председатель ОВА сообщил, что на всех объектах есть существенные разрушения.

На местах "прилетов" соответствующие службы ликвидируют последствия атак.

В результате атак люди не пострадали.