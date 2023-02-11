В Україні ліквідовані ще понад 1100 окупантів
Субота, 11 лютого 2023, 08:26
Українські захисники ліквідували ще 1140 окупантів, 9 танків та 19 артсистем.
Джерело: Генштаб
Деталі: Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 11.02.23 орієнтовно склали:
- особового складу ‒ близько 136880 (+1140) осіб ліквідовано,
- танків ‒ 3267 (+9) од,
- бойових броньованих машин ‒ 6474 (+3) од,
- артилерійських систем – 2270 (+19) од,
- РСЗВ – 463 (+0) од,
- засоби ППО ‒ 234 (+1) од,
- літаків – 295 (+0) од,
- гелікоптерів – 286 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1997 (+27),
- крилаті ракети ‒ 857 (+61),
- кораблі /катери ‒ 18 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 5134 (+8) од,
- спеціальна техніка ‒ 214 (+3).
Дані уточнюються..
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