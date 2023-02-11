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В Україні ліквідовані ще понад 1100 окупантів

Роман ПетренкоСубота, 11 лютого 2023, 07:26
В Україні ліквідовані ще понад 1100 окупантів
ІЛЮСТРАТИВНЕ ФОТО ДШВ

Українські захисники ліквідували ще 1140 окупантів, 9 танків та 19 артсистем.

Джерело: Генштаб

Деталі: Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 11.02.23 орієнтовно склали:

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  • особового складу ‒ близько 136880 (+1140) осіб ліквідовано,
  • танків ‒ 3267 (+9) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 6474 (+3) од,
  • артилерійських систем – 2270 (+19) од,
  • РСЗВ – 463 (+0) од,
  • засоби ППО ‒ 234 (+1) од,
  • літаків – 295 (+0) од,
  • гелікоптерів – 286 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1997 (+27),
  • крилаті ракети ‒ 857 (+61),
  • кораблі /катери ‒ 18 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 5134 (+8) од,
  • спеціальна техніка ‒ 214 (+3).

Дані уточнюються..

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Теми: Збройні силивійна
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