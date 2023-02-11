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В Украине ликвидированы еще более 1100 оккупантов

Роман ПетренкоСуббота, 11 февраля 2023, 08:26
ИЛЛЮСТРАТИВНОЕ ФОТО ДШВ

Украинские защитники ликвидировали еще 1140 оккупантов, 9 танков и 19 артсистем.

Источник: Генштаб

Детали: Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 11.02.23 ориентировочно составили:

  • личного состава - около 136880 (+1140) человек ликвидировано,
  • танков - 3267 (+9) ед,
  • боевых бронированных машин - 6474 (+3) ед,
  • артиллерийских систем - 2270 (+19) ед,
  • РСЗО - 463 (+0) ед,
  • средства ПВО - 234 (+1) ед,
  • самолетов - 295 (+0) ед,
  • вертолетов - 286 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 1997 (+27),
  • крылатые ракеты - 857 (+61),
  • корабли / катера - 18 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн - 5134 (+8) ед
  • специальная техника - 214 (+3).

Данные уточняются.

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Темы: Вооруженные силывойна
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