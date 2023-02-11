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У Пентагоні допускають, що Росія втратила в Україні близько половини своїх танків

"Європейська правда"Субота, 11 лютого 2023, 07:42

У Пентагоні допускають, що Росія могла втратити в Україні вже близько половини своїх танків, які мала на початок повномасштабної війни.

Як повідомляє "Голос Америки", пише "Європейська правда", про це на публічній дискусії сказала Селест Волландер, помічниця міністра оборони США з питань міжнародної безпеки.

Волландер зазначила, що стан сухопутних військ РФ значно погіршився і близько 80% ресурсів цих сил кинуті на війну проти України, у боях могли бути втрачені близько половини бойових танків. У дещо кращому стані військово-морські сили, а окремі потреби, як безпілотники, допомагає закривати Іран. 

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За її словами, зараз Кремль чи не головну ставку робить на людський ресурс.

Селест Волландер зазначає, що Росія точно не досягне своїх стратегічних цілей, але передбачити, яким буде завершення війни, дуже важко.

Вона також зауважила, що російське командування вочевидь вміє робити певні висновки з попередніх невдач і це помітно з того, як російські війська діють сьогодні в операціях під Бахмутом. 

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"Навіть перед лицем стратегічного програшу в Україні Росія залишиться військовою силою, тому ми повинні правильно оцінити плани, операції та можливості впоратися... Ми повинні бути впевнені, що також засвоюємо уроки та залишаємося попереду", - сказала Волландер. 

Напередодні американський Інститут вивчення війни у своєму огляді розповідав, що Росія через втрати шукає способи прискорити виробництво бронетехніки, у тому числі танків. Аналітики проєкту Oryx, які рахують лише задокументоване знищення одиниць техніки, оцінюють російські втрати танків у понад 1500. 

Українська сторона оцінює кількість втрачених РФ танків у понад 3200 машин.

Теми: СШАРосіявійнатанки
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