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В Пентагоне допускают, что Россия потеряла в Украине около половины своих танков

"Европейская правда"Суббота, 11 февраля 2023, 08:42

В Пентагоне допускают, что Россия могла потерять в Украине уже около половины своих танков, которые имела на начало полномасштабной войны.

Как сообщает "Голос Америки", пишет "Европейская правда", об этом на публичной дискуссии сказала Селест Волландер, помощница министра обороны США по вопросам международной безопасности.

Волландер отметила, что состояние сухопутных войск РФ значительно ухудшилось и около 80% ресурсов этих сил брошены на войну против Украины, в боях могли быть потеряны около половины боевых танков. В несколько лучшем состоянии военно-морские силы, а отдельные потребности, как беспилотники, помогает закрывать Иран.

По ее словам, сейчас Кремль едва ли не главную ставку делает на человеческий ресурс.

Селест Волландер отмечает, что Россия точно не достигнет своих стратегических целей, но предсказать, каким будет завершение войны, очень трудно.

Она также отметила, что российское командование явно умеет делать определенные выводы из предыдущих неудач и это заметно по тому, как российские войска действуют сегодня в операциях под Бахмутом.

"Даже перед лицом стратегического проигрыша в Украине Россия останется военной силой, поэтому мы должны правильно оценить планы, операции и возможности справиться... Мы должны быть уверены, что также усваиваем уроки и остаемся впереди", - сказала Волландер.

ВИДЕО ДНЯ

Накануне американский Институт изучения войны в своем обзоре рассказывал, что Россия из-за потерь ищет способы ускорить производство бронетехники, в том числе танков. Аналитики проекта Oryx, которые считают только задокументированное уничтожение единиц техники, оценивают российские потери танков в более 1500.

Украинская сторона оценивает количество потерянных РФ танков в более 3200 машин.

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Темы: СШАРосcиявойнатанки
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