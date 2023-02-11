У Бєлгородській області атакували "інфраструктурний об'єкт" - російська влада

Губернатор російської Бєлгородської області В'ячеслав Гладков заявив, нібито в регіоні безпілотниками атаковано "інфраструктурний об'єкт".

Джерело: Гладков у Telegram

Пряма мова Гладкова: "У Яковлевському міському окрузі безпілотниками був атакований інфраструктурний об'єкт.

Жертв і постраждалих немає".

Деталі: Гладков не уточнив, скільки було безпілотників, який об'єкт атаковано і які руйнування.