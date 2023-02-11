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У Бєлгородській області атакували "інфраструктурний об'єкт" - російська влада

Роман ПетренкоСубота, 11 лютого 2023, 07:55
У Бєлгородській області атакували інфраструктурний об'єкт - російська влада
РОСІЙСЬКИЙ УДАРНИЙ БПЛА "ОРІОН", фото ілюстративне повітряних сил

Губернатор російської Бєлгородської області В'ячеслав Гладков заявив, нібито в регіоні безпілотниками атаковано "інфраструктурний об'єкт".

Джерело: Гладков у Telegram

Пряма мова Гладкова: "У Яковлевському міському окрузі безпілотниками був атакований інфраструктурний об'єкт.

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Жертв і постраждалих немає".

Деталі: Гладков не уточнив, скільки було безпілотників, який об'єкт атаковано і які руйнування.

Теми: Росіявійнабезпілотники
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