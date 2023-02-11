У Бєлгородській області атакували "інфраструктурний об'єкт" - російська влада
Субота, 11 лютого 2023, 08:55
Губернатор російської Бєлгородської області В'ячеслав Гладков заявив, нібито в регіоні безпілотниками атаковано "інфраструктурний об'єкт".
Джерело: Гладков у Telegram
Пряма мова Гладкова: "У Яковлевському міському окрузі безпілотниками був атакований інфраструктурний об'єкт.
Жертв і постраждалих немає".
Деталі: Гладков не уточнив, скільки було безпілотників, який об'єкт атаковано і які руйнування.
ВІДЕО ДНЯ