В Белгородской области атаковали "инфраструктурный объект" – российские власти

Губернатор российской Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, якобы в регионе беспилотниками атакован "инфраструктурный объект".

Источник: Гладков в Telegram

Прямая речь Гладкова: "В Яковлевском городском округе беспилотниками был атакован инфраструктурный объект.

Жертв и пострадавших нет".

Детали: Гладков не уточнил, сколько было беспилотников, какой объект атакован и какие разрушения.