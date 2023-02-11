В Белгородской области атаковали "инфраструктурный объект" – российские власти
Суббота, 11 февраля 2023, 08:55
Губернатор российской Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, якобы в регионе беспилотниками атакован "инфраструктурный объект".
Источник: Гладков в Telegram
Прямая речь Гладкова: "В Яковлевском городском округе беспилотниками был атакован инфраструктурный объект.
Жертв и пострадавших нет".
Детали: Гладков не уточнил, сколько было беспилотников, какой объект атакован и какие разрушения.
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