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В Белгородской области атаковали "инфраструктурный объект" – российские власти

Роман ПетренкоСуббота, 11 февраля 2023, 07:55
В Белгородской области атаковали инфраструктурный объект – российские власти
РОССИЙСКИЙ УДАРНЫЙ БПЛА "ОРИОН", фото иллюстративное воздушных сил

Губернатор российской Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, якобы в регионе беспилотниками атакован "инфраструктурный объект".

Источник: Гладков в Telegram

Прямая речь Гладкова: "В Яковлевском городском округе беспилотниками был атакован инфраструктурный объект.

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Жертв и пострадавших нет".

Детали: Гладков не уточнил, сколько было беспилотников, какой объект атакован и какие разрушения.

Темы: Росcиявойнабеспилотники
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