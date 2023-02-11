Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

В Белгородской области атаковали "инфраструктурный объект" – российские власти

Роман ПетренкоСуббота, 11 февраля 2023, 08:55
РОССИЙСКИЙ УДАРНЫЙ БПЛА "ОРИОН", фото иллюстративное воздушных сил

Губернатор российской Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, якобы в регионе беспилотниками атакован "инфраструктурный объект".

Источник: Гладков в Telegram

Прямая речь Гладкова: "В Яковлевском городском округе беспилотниками был атакован инфраструктурный объект.

Жертв и пострадавших нет".

Детали: Гладков не уточнил, сколько было беспилотников, какой объект атакован и какие разрушения.

ВИДЕО ДНЯ

Читайте УП В Google News

Темы: Росcиявойнабеспилотники
Реклама:
Внимание! Мы включили премодерацию. Комментарии появляются с задержкой. Правила публикации комментариев
Главное сегодня

В Мариуполе и возле города прогремели взрывы, есть попадания в расположение оккупантов – советник мэра

Пентагон объяснил, какую опасность представлял сбитый над США неопознанный объект

Россияне запускали не "Шахеды", а разведывательный БПЛА и воздушные шары – Воздушные силы

В Киеве и 3 областях в понедельник снова не планируют отключений – ДТЭК

Дуда допустил победу Путина, если Запад будет медлить с оружием

Зеленский ввел санкции против 199 россиян и предателя-украинца

Все новости...
Росcия
Вечером во время вражеской атаки ВСУ уничтожили 20 российских "Шахедов"
В Пентагоне допускают, что Россия потеряла в Украине около половины своих танков
"Шахеды" поразили 3 энергообъекта на Днепропетровщине – ОВА
Последние новости
09:11
Разведка Британии рассказала, почему РФ укрепляет оборону на Запорожье, несмотря на фокус на Донбассе
08:58
Оккупанты повредили железнодорожное полотно на Херсонщине, поезд в Херсон не едет
08:41
В Швеции пришлось выбросить 8,5 млн доз ковид-вакцины из-за падения интереса к вакцинации
08:33
Россияне убили гражданского в Часовом Яру
08:13
Защитники уже уничтожили более 138 тысяч оккупантов
07:50
Сайты НАТО подверглись кибератаке
07:43
В Мариуполе и возле города прогремели взрывы, есть попадания в расположение оккупантов – советник мэра
07:21
На оккупированную Херсонщину захватчики направили около 200 росгвардейцев – штаб
06:48
Силы обороны отбили вражеские атаки возле населенных пунктов в 4 областях – сводка
06:30
ISW выяснил, как Кремль манипулирует нарративом об угрозе безопасности РФ от западного оружия
Все новости...