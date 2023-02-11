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У деокупованому селі Луганщини впіймали зрадника, який ремонтував росіянам техніку

Роман ПетренкоСубота, 11 лютого 2023, 09:18
У деокупованому селі Луганщини впіймали зрадника, який ремонтував росіянам техніку
фото прокуратури області

У деокупованому селі на Луганщині затримано поплічника ворога, який ремонтував військову техніку окупантів та розвозив їх на позиції, йому оголосили підозру за статтею "Колабораційна діяльність".

Джерело: Луганська облпрокуратура

Деталі: За даними слідства, у селі Невське Сватівського району місцевий житель від початку повномасштабного російського вторгнення надавав допомогу окупаційним військам.

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Після захоплення села він добровільно розселяв військовослужбовців ворожої армії у власному та сусідніх будинках.

За власною ініціативою чоловік ремонтував пошкоджену військову техніку окупантів – БТРи, бойові та легкові машини. У деяких випадках транспортував танки та іншу техніку загарбників.

Під час окупації він на власному автомобілі перевозив особовий склад армії агресора до вогневих позицій на території Луганської та Донецької областей.

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Також неодноразово залучався до завантаження боєприпасів на складах в Невському та сусідньому селі Макіївка.

Його впіймала СБУ під час стабілізаційних заходів на деокупованій території Луганщини.

Теми: Луганська областьколабораціявійнаРосія
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