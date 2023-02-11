У деокупованому селі Луганщини впіймали зрадника, який ремонтував росіянам техніку

У деокупованому селі на Луганщині затримано поплічника ворога, який ремонтував військову техніку окупантів та розвозив їх на позиції, йому оголосили підозру за статтею "Колабораційна діяльність".

Джерело: Луганська облпрокуратура

Деталі: За даними слідства, у селі Невське Сватівського району місцевий житель від початку повномасштабного російського вторгнення надавав допомогу окупаційним військам.

Після захоплення села він добровільно розселяв військовослужбовців ворожої армії у власному та сусідніх будинках.

За власною ініціативою чоловік ремонтував пошкоджену військову техніку окупантів – БТРи, бойові та легкові машини. У деяких випадках транспортував танки та іншу техніку загарбників.

Під час окупації він на власному автомобілі перевозив особовий склад армії агресора до вогневих позицій на території Луганської та Донецької областей.

Також неодноразово залучався до завантаження боєприпасів на складах в Невському та сусідньому селі Макіївка.

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Його впіймала СБУ під час стабілізаційних заходів на деокупованій території Луганщини.