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В деоккупированном селе Луганщины поймали предателя, который ремонтировал россиянам технику

Роман ПетренкоСуббота, 11 февраля 2023, 10:18
фото прокуратуры области

В деоккупированном селе на Луганщине задержан пособник врага, который ремонтировал военную технику оккупантов и развозил их на позиции, ему объявили подозрение по статье "Коллаборационная деятельность".

Источник: Луганская облпрокуратура

Детали: По данным следствия, в селе Невское Сватовского района местный житель с начала полномасштабного российского вторжения оказывал помощь оккупационным войскам.

После захвата села он добровольно расселял военнослужащих вражеской армии в собственном и соседних домах.

По собственной инициативе мужчина ремонтировал поврежденную военную технику оккупантов - БТРы, боевые и легковые машины. В некоторых случаях транспортировал танки и другую технику захватчиков.

Во время оккупации он на собственном автомобиле перевозил личный состав армии агрессора к огневым позициям на территории Луганской и Донецкой областей.

Также неоднократно привлекался к загрузке боеприпасов на складах в Невском и соседнем селе Макеевка.

ВИДЕО ДНЯ

Его поймала СБУ во время стабилизационных мероприятий на деоккупированной территории Луганщины.

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Темы: Луганская областьколлаборационизмвойнаРосcия
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